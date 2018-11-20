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Новости. Общество
14:57, 20 Ноября 2018
фото: vk.com / личный аккаунт Артура Парфенчикова в соцсети

Глава Карелии попал в информационный скандал после переписки в "ВКонтакте"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков после общения с местной жительницей в социальной сети "ВКонтакте" стал героем публикаций федеральных СМИ.

Как пишет "7х7", жительница поселка Суоёки Суоярвского района Карелии Анна Власова "ВКонтакте" попросила его вернуть в поселок детский сад, закрытый по программе оптимизации образования. После недолгой беседы она получила в ответ предложение "нанять няню".

О закрытии детского сада и школы в поселке Суоёки представители местной администрации сообщили родителям в конце августа 2018 года. В начале сентября Анна Власова написала главе Карелии через его верифицированную страницу в социальной сети "ВКонтакте" и попросила руководителя региона вернуть детский сад в поселок.

От имени главы ей пришел ответ, что невозможно открыть в поселке ясли для одного ребенка: "Такого даже в Петрозаводске нет. Сидите (в декрете) до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают. Исполнится ребенку три года, возите его в Суоярви".

По словам Власовой, в поселке есть как минимум восемь детей, которые могли бы ходить в ясли. От поселка Суоёки до Суоряви — 28 километров: "Вы своих трехлетних внуков за 25 км отправили бы? До трех лет сидела бы с ребенком дома, но на 57 рублей, извините, не проживешь! К вам обращаться не стоит больше никогда! Бесполезно!" — написала женщина. От имени Артура Парфенчикова ей в ответ пришла фраза: "Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают".

Во вторник федеральные СМИ "Эхо Москвы" , "Московский комсомолец", "Медуза" и др. опубликовали новости о скандальной переписке главы Карелии.

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Комментарии

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Мизантроп
2018-11-20 15:41:19
Еще один расчехлился. Как то последнее время кучно пошло у слуг государевых.
ни фига себе
2018-11-20 15:20:00
Парфенчиков -"Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают".
Глава РК

Глацких ----- Вам государство в принципе ничего не должно ,вас родили ваши родители , никто их об этом не просил "
Директор Департамента правительства Свердловской области

Медведев " Денег нет , но вы держитесь " , " Не можете в школе зарабатывать , идите в бизнес "


ни фига себе , ....высказывание один к одному , чиновники сказали правду , никто из людей в этой стране не нужен государству .
А такие чиновники нужны народу ? Ответ очевиден , НЕТ !!!!!!!!!!!!!!

Иван
2018-11-20 15:32:58
Сенатор Екатерина Лахова напомнила питающимся на 3500 рублей об ужасах войны

«Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной», — указала она.
Наблюдатель
2018-11-20 15:13:10
"Упс", - как говорится. Не, есть вариант, что вместо главы в вкашечке кто-то из пресс-службы строчит комменты. Ежели он сам - видимо, функция вежливости дала сбой =) А вообще, может он и прав отчасти, детсад на 8-10 детей поселка не рентабельно. Но это же не решение, можно было, как вариант, нанять автобус, который возил бы детей в Суоярви в садик. Всяко дешевле отдельного детсада и приемлемый вариант решения проблемы.
Иван
2018-11-20 15:21:16
Наблюдатель, автобус для 1.5-3 годовалых детей?
Гость
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