Глава Карелии попал в информационный скандал после переписки в "ВКонтакте"

Глава Карелии Артур Парфенчиков после общения с местной жительницей в социальной сети "ВКонтакте" стал героем публикаций федеральных СМИ.

Как пишет "7х7", жительница поселка Суоёки Суоярвского района Карелии Анна Власова "ВКонтакте" попросила его вернуть в поселок детский сад, закрытый по программе оптимизации образования. После недолгой беседы она получила в ответ предложение "нанять няню".

О закрытии детского сада и школы в поселке Суоёки представители местной администрации сообщили родителям в конце августа 2018 года. В начале сентября Анна Власова написала главе Карелии через его верифицированную страницу в социальной сети "ВКонтакте" и попросила руководителя региона вернуть детский сад в поселок.

От имени главы ей пришел ответ, что невозможно открыть в поселке ясли для одного ребенка: "Такого даже в Петрозаводске нет. Сидите (в декрете) до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают. Исполнится ребенку три года, возите его в Суоярви".

По словам Власовой, в поселке есть как минимум восемь детей, которые могли бы ходить в ясли. От поселка Суоёки до Суоряви — 28 километров: "Вы своих трехлетних внуков за 25 км отправили бы? До трех лет сидела бы с ребенком дома, но на 57 рублей, извините, не проживешь! К вам обращаться не стоит больше никогда! Бесполезно!" — написала женщина. От имени Артура Парфенчикова ей в ответ пришла фраза: "Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают".

Во вторник федеральные СМИ "Эхо Москвы" , "Московский комсомолец", "Медуза" и др. опубликовали новости о скандальной переписке главы Карелии.