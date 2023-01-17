Глава Карелии попал в новый санкционный список  США

США вводят санкции в отношении руководителей более 40 российских регионов, в том числе, главы Карелии Артура Пафенчикова.

Как сообщает ТАСС, он числится в списке, опубликованном сегодня Госдепом США.

Кроме того, в санкционный список включены 9 министров правительства России, несколько политических и общественных деятелей, а также более 1,2 тыс. военнослужащих.