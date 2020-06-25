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Глава Карелии попросил соблюдать социальную дистанцию на даче

Новости. Общество
11:25, 26 Июня 2020
фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова/vk.com/id419407976
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Артур Парфенчиков попросил жителей Карелии не забывать на выходных о мерах профилактики куоронавируса и социальной дистанции.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков дал оперативную информацию по коронавирусу, сообщив, что в числе новых случаев коронавируса, подтвержденных в Карелии, 23 заболевших зарегистрировано в Петрозаводске, 9 – в поселке Муезерский, 2 - в Беломорске, 1 -в Кеми. Также трое человек заболели в Суоярвском районе: 1 - в Суоярви и 2 - в поселке Поросозеро. 1 заболевший выявлен в поселке Надвоицы Сегежского района, 3 - в Лахденпохье и 2 - в Сортавале. Большинство новых случаев - результат контакта с ранее заболевшими.

Также Парфенчиков региона напомнил, что впереди очередные выходные, на которых тоже нельзя забывать о мерах профилактики.

"Впереди выходные, многие поедут за город, - сказал Арутр Парфенчиков. - Убедительно прошу, не забывайте о мерах профилактики, в том числе о социальной дистанции. Не нужно собираться большими компаниями. Берегите себя".

Напомним, на сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в Карелии составляет 1177 человек.

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