Глава Карелии поручил найти правовое решение по ситуации с рыбоводческим хозяйством в деревне Ватнаволок

Жители деревни обеспокоены строительством на берегу Онежского озера садков для выращивания форели.

Сегодня, 3 августа, в ходе онлайн-совещания по вопросу развития агропромышленного комплекса на территории республики обсуждалась ситуация, возникшая в связи со строительством в деревне Ватнаволок Кондопожского района рыбоводческого хозяйства.

Как сообщил министр сельского и рыбного хозяйства региона Владимир Лабинов, участок под размещение объекта аквакультуры был сформирован на берегу Лижемской губы Онежского озера в 2009 году. В 2019 году Росрыболовство расторгло контракт с прежним арендатором и заключило договор с новым пользователем, который недавно приступил к строительству садкового форелевого хозяйства.

Размещение вблизи населенного пункта рыбоводческого хозяйства вызвало обеспокоенность жителей деревни Ватнаволок, опасающихся за ухудшение экологического состояния водоема. В настоящее время работы приостановлены.

Глава республики призвал искать решение проблемы исключительно в рамках правового поля. По словам Артура Парфенчикова, вопрос размещения на территории населенного пункта нового объекта должен решаться при участии главы поселения, предпринимателей и местных жителей.

− Почему глава администрации поселения не знает о том, что происходит на его территории? – сказал руководитель региона. − Возможно, здесь есть и вина рыбоводческого хозяйства, которому нужно с населением договариваться, нужно вести диалог.

Напомним, что в 2021 году вышел приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии, предусматривающий учет мнения граждан при определении границ новых рыбоводных участков. В связи с этим глава республики поручил часть доходов рыбной отрасли направлять на контроль за экологией, укрепление ветеринарной службы, гранты, связанные с поддержкой наиболее экологичных производств, а также на социальное развитие населенных пунктов, в которых находятся рыбоводческие хозяйства.