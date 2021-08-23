Глава Карелии поручил оказать поддержку сувенирной мастерской в Суоярви

Во время рабочего визита в Суоярвский район Артур Парфенчиков посетил мастерскую местного предпринимателя, рассказали в правительстве Карелии.

Бывший безработный Владимир Слесарев в 2020 году получил от органов службы занятости финансовую помощь в размере 250 тыс. руб. для организации производства сувенирной продукции из дерева. Он приобрел ленточнопильный станок, волоконный лазерный маркер. На собственные деньги выкупил нежилое помещение, приобрел дополнительные станки и расходный материал.

В основном для производства изделий бизнесмен использует дерево, в том числе фанеру из карельской березы. Владимир работает методами лазерной резки, гравировки и полноцветной печати. В ассортименте мастерской — часы, рамки, шкатулки, брелоки, магниты. Продукция предпринимателя пользуется спросом в районе, есть у предпринимателя и планы по расширению рынка сбыта.

Артур Парфенчиков поручил оказать Владимиру Слесареву в виде содействия в расширении рынка сбыта сувенирной продукции:

— У нас есть много объектов туристического показа, мест, куда прибывает большое количество туристов. Те же Кижи, Рускеала. Нужно иметь в виду для распространения продукции Вашей мастерской и санаторий «Марциальные воды. Думаю, что посуда, другие практические и декоративные изделия с символикой Карелии будут пользоваться большим спросом у гостей нашей республики.

Как одну из ключевых проблем для развития бизнеса Владимир Слесарев обозначил удорожание сырья для производства продукции, а также увеличившиеся расходы на его доставку. Артур Парфенчиков поручил Министерству экономического развития проработать вопрос о предоставлении предпринимателю компенсации на закупку сырья. В свою очередь бизнесмен рассказал о планах расширения производства, что позволит создать дополнительные рабочие места. При этом Владимиру может быть оказана помощь в компенсационных выплатах, обучении будущих работников со стороны органов службы занятости.

В 2017–2021 годах при финансовой поддержке органов службы занятости населения собственное дело организовали 50 безработных гражданин Суоярвского района. Продолжают вести собственное дело почти 80% предпринимателей. В качестве сферы предпринимательской деятельности жители чаще выбирают ремонт транспортных средств, розничную торговлю, сельское хозяйство, пошив одежды, производство изделий народных художественных промыслов, производство текстильных изделий, лесозаготовку, строительство жилых и нежилых зданий.

В 2021 году на поддержку предпринимательской инициативы граждан из регионального бюджета выделена беспрецедентная сумма — 116 450 тысяч рублей, что позволит 550 безработным начать свой бизнес при содействии органов службы занятости. С начала года заключено 205 соглашений, 65 бизнес-планов находится в работе.