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Глава Карелии поручил оказать поддержку сувенирной мастерской в Суоярви

Новости. Общество
13:30, 26 Августа 2021

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Во время рабочего визита в Суоярвский район Артур Парфенчиков посетил мастерскую местного предпринимателя, рассказали в правительстве Карелии.

Бывший безработный Владимир Слесарев в 2020 году получил от органов службы занятости финансовую помощь в размере 250 тыс. руб. для организации производства сувенирной продукции из дерева. Он приобрел ленточнопильный станок, волоконный лазерный маркер. На собственные деньги выкупил нежилое помещение, приобрел дополнительные станки и расходный материал.

В основном для производства изделий бизнесмен использует дерево, в том числе фанеру из карельской березы. Владимир работает методами лазерной резки, гравировки и полноцветной печати. В ассортименте мастерской — часы, рамки, шкатулки, брелоки, магниты. Продукция предпринимателя пользуется спросом в районе, есть у предпринимателя и планы по расширению рынка сбыта.

Артур Парфенчиков поручил оказать Владимиру Слесареву в виде содействия в расширении рынка сбыта сувенирной продукции: 

— У нас есть много объектов туристического показа, мест, куда прибывает большое количество туристов. Те же Кижи, Рускеала. Нужно иметь в виду для распространения продукции Вашей мастерской и санаторий «Марциальные воды. Думаю, что посуда, другие практические и декоративные изделия с символикой Карелии будут пользоваться большим спросом у гостей нашей республики.

Как одну из ключевых проблем для развития бизнеса Владимир Слесарев обозначил удорожание сырья для производства продукции, а также увеличившиеся расходы на его доставку. Артур Парфенчиков поручил Министерству экономического развития проработать вопрос о предоставлении предпринимателю компенсации на закупку сырья. В свою очередь бизнесмен рассказал о планах расширения производства, что позволит создать дополнительные рабочие места. При этом Владимиру может быть оказана помощь в компенсационных выплатах, обучении будущих работников со стороны органов службы занятости.

В 2017–2021 годах при финансовой поддержке органов службы занятости населения собственное дело организовали 50 безработных гражданин Суоярвского района. Продолжают вести собственное дело почти 80% предпринимателей. В качестве сферы предпринимательской деятельности жители чаще выбирают ремонт транспортных средств, розничную торговлю, сельское хозяйство, пошив одежды, производство изделий народных художественных промыслов, производство текстильных изделий, лесозаготовку, строительство жилых и нежилых зданий.

В 2021 году на поддержку предпринимательской инициативы граждан из регионального бюджета выделена беспрецедентная сумма — 116 450 тысяч рублей, что позволит 550 безработным начать свой бизнес при содействии органов службы занятости. С начала года заключено 205 соглашений, 65 бизнес-планов находится в работе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-26 13:53:35
Как вы ребята не садитесь,а в музыканты не годитесь.
Изя
2021-08-26 14:02:07
тут ты прав , Васья , куда не посади приставом . воеводой толку не будет))
Вася
2021-08-26 13:49:37
Тратить бюджет неограниченно, для своего пиара
Изя
2021-08-26 14:04:03
Вася, так прожиратель бюджетов со стажем )))
Вася
2021-08-26 13:41:35
только биржа труда способна воплотить чаяния большенства россиян
Гость
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