Глава Карелии поручил открыть ресторан рядом с Музеем Карельского фронта (ФОТО)

Артур Парфенчиков считает необходимым поставить рядом с музеем в Беломорске стилизованный ресторан или кафе для туристов.

Руководитель региона побывал сегодня в Беломорске, где в ближайшее время планируют открыть музей Карельского фронта.

"Сейчас в здании практически завершен основной объем строительных работ. На втором этаже идёт монтаж экспозиции. Буквально через несколько дней в залах начнет "оживать" история: сотрудники музея приступят к расстановке экспонатов. Часть из них уже доставили, остальные привезут на следующей неделе. На подходе и военная техника, которую установят снаружи. До 30 сентября ещё предстоит заасфальтировать и привести в порядок прилегающую территорию. Дал поручение и на перспективу: рядом обязательно нужен небольшой стилизованный ресторан или кафе для туристов. А их, уверен, будет немало", - пишет на своей странице в "ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

По мнению главы Карелии, уже сейчас очевидно, что удалось воплотить в жизнь идею, которая ещё три года назад казалась фантастической.

"Тогда историческое здание стояло заброшенным, и его собирались сносить, а сегодня мы сохранили памятное место, которое навсегда теперь станет одним из символов Беломорска - военной столицы республики. По мнению экспертов Минобороны, недавно побывавших в Беломорске, это будет лучший на Северо-Западе музей, посвященный Великой Отечественной войне", - пишет руководитель республики.

Кроме того, поблизости с музеем в дальнейшем планируется обустроить центр золотного шитья, привести в порядок дорогу к порту, откуда туристы и паломники отправляются на Соловки. На берегу моря уже начинается строительство современной туристической базы.

"Вместе с созданием инфраструктуры музея Беломорских петроглифов – эту работу мы тоже уже начали - в Беломорском районе формируется туристический комплекс федерального значения с ожидаемым ежегодным посещением не менее 200 тысяч туристов и паломников. Безусловно, он придаст дополнительный импульс развитию Беломорска и в целом севера Карелии", - считает глава Карелии.

Ранее сообщалось, что власти республики хотят реконструировать причал №2 на улице Водников в Беломорске. Министерство культуры Карелии включило данное мероприятие в проект комплексной концепции развития отдельных территорий республики, исторически связанных с Соловецким архипелагом.