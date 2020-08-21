Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Свыше 30 новых случаев COVID-19 выявлено в Карелии 2
Сегодня 08:53
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали
Сегодня 09:40
Юный автомобилист в Петрозаводске сбил насмерть 82-летнюю женщину 5
Сегодня 09:41
Гидрометцентр РФ предупредил о приходе тепла в Карелию
Сегодня 09:11
Единый пакет "северных льгот" готовится для населения Арктической зоны, в том числе, в Карелии
Сегодня 10:26

Глава Карелии поручил открыть ресторан рядом с Музеем Карельского фронта (ФОТО)

Новости. Общество
16:13, 21 Августа 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
Загрузка...

Артур Парфенчиков считает необходимым поставить рядом с музеем в Беломорске стилизованный ресторан или кафе для туристов.

Руководитель региона побывал сегодня в Беломорске, где в ближайшее время планируют открыть музей Карельского фронта.

"Сейчас в здании практически завершен основной объем строительных работ. На втором этаже идёт монтаж экспозиции. Буквально через несколько дней в залах начнет "оживать" история: сотрудники музея приступят к расстановке экспонатов. Часть из них уже доставили, остальные привезут на следующей неделе. На подходе и военная техника, которую установят снаружи. До 30 сентября ещё предстоит заасфальтировать и привести в порядок прилегающую территорию. Дал поручение и на перспективу: рядом обязательно нужен небольшой стилизованный ресторан или кафе для туристов. А их, уверен, будет немало", - пишет на своей странице в "ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

По мнению главы Карелии, уже сейчас очевидно, что удалось воплотить в жизнь идею, которая ещё три года назад казалась фантастической.

"Тогда историческое здание стояло заброшенным, и его собирались сносить, а сегодня мы сохранили памятное место, которое навсегда теперь станет одним из символов Беломорска - военной столицы республики. По мнению экспертов Минобороны, недавно побывавших в Беломорске, это будет лучший на Северо-Западе музей, посвященный Великой Отечественной войне", - пишет руководитель республики.

Кроме того, поблизости с музеем в дальнейшем планируется обустроить центр золотного шитья, привести в порядок дорогу к порту, откуда туристы и паломники отправляются на Соловки. На берегу моря уже начинается строительство современной туристической базы.

"Вместе с созданием инфраструктуры музея Беломорских петроглифов – эту работу мы тоже уже начали - в Беломорском районе формируется туристический комплекс федерального значения с ожидаемым ежегодным посещением не менее 200 тысяч туристов и паломников. Безусловно, он придаст дополнительный импульс развитию Беломорска и в целом севера Карелии", - считает глава Карелии.

Ранее сообщалось, что власти республики хотят реконструировать причал №2 на улице Водников в Беломорске. Министерство культуры Карелии включило данное мероприятие в проект комплексной концепции развития отдельных территорий республики, исторически связанных с Соловецким архипелагом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2020-08-21 16:55:49
Всё правильно . Насмотрелся ужасов войны в музее . пошёл и обнулился в ресторане , залечил душевные раны .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
14.08.2020, 16:07
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
16.08.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУОЯРВИ В ФЕКАЛИЯХ, ВАНДАЛЫ В КАРЕЛИИ И ЗВЕЗДЫ НА ПРИРОДЕ

Аналитика

Сегодня 11:27
Обществоведение
Карелии прогнозируют медленное вымирание
Естественную убыль населения республики в ближайшие полтора десятка лет не покроют даже мигранты.
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали
Сегодня 09:40
Алло, кто на проводе?
20.08.2020 09:30
Теплотрасса с сюрпризом 2
19.08.2020 11:28
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 1
18.08.2020 16:41
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:11
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Сегодня 11:05
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»