Глава Карелии поручил составить план тушения пожаров

Артур Парфенчиков поручил провести оперативный облет территории республики и с учетом данных авиаразведки составить комплексный план тушения пожаров, сообщили в правительстве региона.

Такое поручение глава республики дал сегодня, 19 июля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщили в правительстве региона.

«На основании этого планирования и результатов воздушной разведки мы должны максимально эффективно использовать федеральную помощь там, где сейчас это крайне необходимо», − сказал Артур Парфенчиков.

Глава республики поручил также премьер-министру правительства Александру Чепику, кураторам районов и главам районных администраций провести максимальную противопожарную подготовку населенных пунктов.

«Требуется дополнительная координация добровольческого движения. Это особенно важно для безопасности тех людей, которые готовы участвовать в тушении пожаров, − отметил глава региона. − Добровольцам и всем участникам ликвидации пожаров местной администрацией, главами поселений должна оказываться максимальная помощь, в том числе и бытовая»

Еще одно поручение руководителя республики касается организации в регионе оперативного и системного информирования о лесных пожарах в Карелии и мерах, принимаемых по их ликвидации.

Как рассказали в правительстве, ситуация с пожарной обстановкой в Карелии отслеживается онлайн, в том числе с использованием космических спутников по линии МЧС России. Республике оказана помощь из других регионов. Так, 18 июля в Суоярвский район выдвинулась колонна Невского спасательного центра в количестве 100 человек личного состава и 13 единиц техники. В регион также направлены два дополнительных пожарных поезда. В целом, сегодня в разных районах республики будут работать 6 пожарных поездов. Для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Карелию прибывают пожарные из Мурманской и Архангельской областей, планируется направление пожарных из Вологодской области.

Ранее глава Карелии обратился за помощью в МЧС России и к руководству соседних регионов из-за пожаров.