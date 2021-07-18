Реклама
Прислать новость
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ) 11
18.07.2021 17:40
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров   7
18.07.2021 19:58
МЧС хочет разрешить сжигать сухую траву на дачах в 15 метрах от построек 10
18.07.2021 19:40
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга 35
Сегодня 00:17

Глава Карелии поручил составить план тушения пожаров

Новости. Общество
13:53, 19 Июля 2021
фото: Правительства Карелии

Артур Парфенчиков поручил провести оперативный облет территории республики и с учетом данных авиаразведки составить комплексный план тушения пожаров, сообщили в правительстве региона.

Такое поручение глава республики дал сегодня, 19 июля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  Об этом сообщили в правительстве региона.

«На основании этого планирования и результатов воздушной разведки мы должны максимально эффективно использовать федеральную помощь там, где сейчас это крайне необходимо», − сказал Артур Парфенчиков.

Глава республики поручил также премьер-министру правительства Александру Чепику, кураторам районов и главам районных администраций провести максимальную противопожарную подготовку населенных пунктов.

«Требуется дополнительная координация добровольческого движения. Это особенно важно для безопасности тех людей, которые готовы участвовать в тушении пожаров, − отметил глава региона. − Добровольцам и всем участникам ликвидации пожаров местной администрацией, главами поселений должна оказываться максимальная помощь, в том числе и бытовая»

Еще одно поручение руководителя республики касается организации в регионе оперативного и системного информирования о лесных пожарах в Карелии и мерах, принимаемых по их ликвидации.

Как рассказали в правительстве, ситуация с пожарной обстановкой в Карелии отслеживается онлайн, в том числе с использованием космических спутников по линии МЧС России. Республике оказана помощь из других регионов. Так, 18 июля в Суоярвский район выдвинулась колонна Невского спасательного центра в количестве 100 человек личного состава и 13 единиц техники. В регион также направлены два дополнительных пожарных поезда. В целом, сегодня в разных районах республики будут работать 6 пожарных поездов. Для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Карелию прибывают пожарные из Мурманской и Архангельской областей, планируется направление пожарных из Вологодской области.

Ранее глава Карелии обратился за помощью в МЧС России и к руководству соседних регионов из-за пожаров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
юнипер95
2021-07-19 14:05:41
когда петух клюнул....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
19.07.2021, 00:17
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга
14.07.2021, 16:14
Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске

Аналитика

16.07.2021 09:05
Политкухня
Ковид сыграет в политику 10
Результаты выборов в Карелии непредсказуемы как для власти, так и для оппозиции.
«Как содрать, а не заработать» 6
15.07.2021 13:27
Жить и работать на малой родине 6
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 25
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»