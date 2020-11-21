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Глава Карелии посетил "красную зону" инфекционной больницы в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:00, 22 Ноября 2020
фото: Артур Парфенчиков / ВК / скриншот видео
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Глава республики Артур Парфенчиков побывал в Республиканской инфекционной больнице, где лечат пациентов с коронавирусом.

Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети ролик, снятый в стенах инфекционной больницы в Петрозаводске. Глава региона, облачившись в защитный костюм, посетил "красную зону" клиники, где находятся больные COVID-19.

По данным на 21 ноября, в больнице находились 288 пациентов, из них 8 - тяжелых, написал он. Парфенчиков сообщил, что накануне медики установили рекорд, использовав 125 баллонов кислорода.

"Персонал справляется. Все необходимое для лечения и диагностики в больнице есть. Большим подспорьем стал и новый томограф", - пришел к выводу Артур Парфенчиков.

"Много беседовал с больными, среди которых встретил немало знакомых - из Олонца, Петрозаводска. Есть те, кто работал вместе с моими родителями. Многие из больных соблюдали режим в общественных местах, но заразились в результате одной роковой ошибки - сходили в гости на семейное торжество, приняли родственников погостить или просто пообщались за вечерним чаем. Ну и конечно, есть те, кто не соблюдал противоэпидемический режим", - добавил Парфенчиков.

Глава республики сообщил, что пациенты не заявляли ему о своих претензиях к медицинским работникам.

"Не услышал ни одного нарекания по лечению. Есть небольшие жалобы по бытовому обеспечению. Из самых важных - скорректировать питание больных диабетом, дал соответствующие поручения", - пояснил он.

18 ноября корреспондент "Столицы на Онего" стал первым представителем прессы, кому удалось попасть в "красную зону" ковид-центра. Выпущенный на следующий день текст о быте медиков и пациентов в эпицентре борьбы с пандемией можно прочесть здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Zim
2020-11-22 11:55:51
«

Карантин введен в китайском городе Маньчжоули, из-за двух случаев коронавирусной пневмонии. Численность населения города 172 тысячи человек, полностью приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение».

Что такое знают о коронавирусе китайцы, что заставляет их так жестко действовать?
drug
2020-11-22 11:23:53
Все странно и запутано. Есть данный ролик - где изображен один из этажей РИБ, много боксов, все изолированно, но есть много фото из СМИ - где пациенты лежат в коридорах.
Опять губернатору показали только один этаж.
протестанутый
2020-11-22 11:00:51
Бездельники опять истерят в бессильной злобе
Off
2020-11-22 11:14:36
протестанутый, социопат ..увольнительная кончилась . Опять в казарму ? ))))
drug
2020-11-22 10:32:25
Артур Олегович, а можно еще один неприятный вопрос: а заболевший олончанин Василий Заремба получит страховые выплаты в связи с заболеванием ????
Правительством РФ установлено: что страховые выплаты будут предоставляться врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, если они заболеют КОВИД 19 в ходе работы с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Наверно не получит.
Врачи и медсестры в стационарах одинаково работают с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - однако доплата у них разная. Ну да я забыл про должность и образование. А за что доплачивают фельдшерам на станции СП - за общение с бригадами.
Где же социальная справедливость.
Вася
2020-11-22 11:22:35
drug, При входе в магазин не разрешайте приставлять градусник к вашему лбу, чтобы измерить температуру.Они стирают так память.Вчера я зашёл за хлебом и молоком, а вышел с двумя бутылками пива.
drug
2020-11-22 11:39:43
Вася, а что в ПТЗ в магазинах измеряют температуру ?
В нашей деревне такого нет.
Римма
2020-11-22 10:25:57
Правильно, что глава туда пошел. молодец. но зачем об этом всему свету тут же трезвонить? Благие намерения обнуляются в глазах других, когда рядом пиарщики.
миша
2020-11-22 10:19:17
Есть такая картина "Наполеон в чумном бараке в Хайфе". Очень похоже.
Андрей Дубенский
2020-11-22 11:16:45
миша, барак - не очень похож. Про Наполеона и говорить не будем, верно?
Off
2020-11-22 10:18:46
Ну , теперь губеру придется две недели сидеть в "бункере"..
drug
2020-11-22 09:49:50
Артур Олегович посмотрите внимательно видео !!!
Что сказал олончанин Василий Заремба: - "работаю в приемном покое охранник-лифтер, помогаем.... выгружаем....везем в ИТАР палаты на ренген..... вот такая НАША РАБОТА".
Еще раз - охранние-лифтер и в красной зоне ?????
Скажите, а таким сотрудникам есть доплаты как и медицинскому персоналу за работу с гражданами у которых подтвержден вирус ???
А еще есть и работники которые занимаются экстренным ремонтом в больницах, ремонт светильников, кроватей, водопроводных систем - им тоже платят ????
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