Глава Карелии посетил "красную зону" инфекционной больницы в Карелии (ВИДЕО)

Глава республики Артур Парфенчиков побывал в Республиканской инфекционной больнице, где лечат пациентов с коронавирусом.

Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети ролик, снятый в стенах инфекционной больницы в Петрозаводске. Глава региона, облачившись в защитный костюм, посетил "красную зону" клиники, где находятся больные COVID-19.

По данным на 21 ноября, в больнице находились 288 пациентов, из них 8 - тяжелых, написал он. Парфенчиков сообщил, что накануне медики установили рекорд, использовав 125 баллонов кислорода.

"Персонал справляется. Все необходимое для лечения и диагностики в больнице есть. Большим подспорьем стал и новый томограф", - пришел к выводу Артур Парфенчиков.

"Много беседовал с больными, среди которых встретил немало знакомых - из Олонца, Петрозаводска. Есть те, кто работал вместе с моими родителями. Многие из больных соблюдали режим в общественных местах, но заразились в результате одной роковой ошибки - сходили в гости на семейное торжество, приняли родственников погостить или просто пообщались за вечерним чаем. Ну и конечно, есть те, кто не соблюдал противоэпидемический режим", - добавил Парфенчиков.

Глава республики сообщил, что пациенты не заявляли ему о своих претензиях к медицинским работникам.

"Не услышал ни одного нарекания по лечению. Есть небольшие жалобы по бытовому обеспечению. Из самых важных - скорректировать питание больных диабетом, дал соответствующие поручения", - пояснил он.

18 ноября корреспондент "Столицы на Онего" стал первым представителем прессы, кому удалось попасть в "красную зону" ковид-центра. Выпущенный на следующий день текст о быте медиков и пациентов в эпицентре борьбы с пандемией можно прочесть здесь.