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Новости. Общество
12:22, 08 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Глава Карелии посетовал, что бюджетные деньги "проедены"

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В бюджете Карелии нет денег на инвестиции в развитие экономики, основная часть средств уходит на социальные статьи и обслуживание государственного долга.

Об этом заявил сегодня на заседании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

"Мы говорим, у нас социально ориентированный бюджет. У нас 69% идет на социальные нужды. Это с одной стороны хорошо… Просто у нас столько денег зарабатывается, что на другое у нас не хватает. По большому счету наш бюджет бюджетом развития не назовешь. Мы с вами не вкладываем бюджетные инвестиции практически в будущее республики", - сказал глава республики.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Кирюха непутёвый
2018-11-08 14:43:46
Меньше бы надо говорить , а хоть чего то делать позитивного для республики , цены бы не было этому деятелю :) :) :)
Старый человек
2018-11-08 14:36:19
В программе "Время покажет" Е.Стриженова всячески лижет власть и вешает лапшу для пенсионеров,мол как у нас всё хорошо и лишь бы войны не было,однако её дочь получила образование в Англии и живёт в США и смеётся над тем,как мама лихо облапошивает доверчивых людей в России, таких программ ,включая "соловьиный помёт", много, но сами ведущие,получающие за это "гавканье" огромную зарплату ,простите, отдыхать предпочитают в странах НАТО, уже не говоря об их детях....
Изя
2018-11-08 14:25:45
Куда деньги подевали " упрвленцы хр...вы -приставы " , проели ?? Всех надо под суд отдавать .
Саныч
2018-11-08 14:19:42
Забудьте о развитии в стране, где штампуют ракеты вместо школ и больниц. Тупо забудьте и не вспоминайте.
кир
2018-11-08 14:47:18
Саныч, не прав тут. Без ракет не было бы "Столицы"и твоего коммента. :) Нам добра никто не желает. Говорю как уличный наблюдатель, не зашоренный ни "соловьиным пометом", ни либеральными стенаниями об "антинародном режиме".
Штази
2018-11-08 14:38:55
На Украине и в Прибалтике не штампуют. Там хорошо. Оооочень хорошо.
Старый человек
2018-11-08 14:09:57
А кто наказан за "проедание"?
Orava
2018-11-08 13:29:36
Парфен уреж траты на содержание себе подобных
iriska
2018-11-08 13:27:20
Если отваливать по 30лямов таким фермерам как Фигурова,то жрать будет нечего.Ни денег не будет,ни сыра.
zanoza
2018-11-08 13:21:21
Так что же вы хвастаетесь,что сокращаете государственный долг,но при этом в развитие экономики региона ничего не вкладывается ! Самое важное сейчас для Карелии развить собственную экономику региона,а не долги погашать!
Mike
2018-11-08 13:16:50
Ну да. Это печаль. Проедать больше нечего, а хотелось, видать. Придется теперь свою немаленькую зарплату тратить, а ведь так не хотелось. Бюджетные деньги проедать намного приятней,да и привычней.
Сеня
2018-11-08 12:33:38
Меньше надо правительству прожирать деньги , себе на повышенные зарплаты ,, ненужные никому командировки , Вип обслуживание в аэропортах и бесконечный самопиар .
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