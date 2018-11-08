Глава Карелии посетовал, что бюджетные деньги "проедены"

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В бюджете Карелии нет денег на инвестиции в развитие экономики, основная часть средств уходит на социальные статьи и обслуживание государственного долга.
Об этом заявил сегодня на заседании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков.
"Мы говорим, у нас социально ориентированный бюджет. У нас 69% идет на социальные нужды. Это с одной стороны хорошо… Просто у нас столько денег зарабатывается, что на другое у нас не хватает. По большому счету наш бюджет бюджетом развития не назовешь. Мы с вами не вкладываем бюджетные инвестиции практически в будущее республики", - сказал глава республики.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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