Глава Карелии посвятит очередную "прямую линию" карантинам в школах и расселению "аварийки"

В четверг, 17 сентября, руководитель республики Артур Парфенчиков проведет "прямую линию".

Парфенчиков анонсировал на своей странице "ВКонтакте" очередную прямую линию.

"Много вопросов сейчас поступает от родителей в связи с карантинами в школах – ответим на них и разъясним детали. Также много сообщений по-прежнему касаются вопросов расселения аварийного фонда – вместе с министром строительства расскажем о текущей ситуации и планах на будущее", - пишет глава Карелии.

Начало онлайн-трансляции завтра, 17 сентября, в 18.00 а "Вконтакте".