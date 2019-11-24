Глава Карелии поздравил мам с праздником

Артур Парфенчиков написал поздравление в честь Дня матери.

"Сегодня мы отмечаем День матери, один из самых душевных и трогательных праздников.

Для каждого из нас мама - самый главный человек в жизни, неиссякаемый источник заботы и терпения, душевной щедрости. Материнские доброта и чуткость сохраняют семейное тепло в доме, а любовь и вера помогают справляться со всеми трудностями, поддерживают нас в любом возрасте.

Всем мамам желаю здоровья, счастья, благополучия. Пусть самые добрые слова звучат для вас каждый день!", – написал глава Карелии в соцсети.