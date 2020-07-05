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Глава Карелии поздравил с юбилеем полпреда президента в СЗФО

Новости. Общество
09:34, 06 Июля 2020
фото: © Правительство Карелии
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Сегодня 60 лет исполняется Александру Гуцану, полномочному представителю президента в Северо-Западном федеральном округе.

"Когда-то мы вместе учились в одном университете, затем работали в органах прокуратуры и Федеральной службе судебных приставов. Александр Владимирович – человек удивительной работоспособности, принципиальный и ответственный, с огромным профессиональным опытом и управленческим талантом. Посещая Карелию, где он за полтора года побывал уже не раз, всегда беспристрастно оценивает наши успехи или недочеты, вникает в самую суть проблем. И я очень ему благодарен за внимание к нашей республике и реальную поддержку. Многие очень сложные вопросы нам удалось решить благодаря личному вмешательству Александра Владимировича. Один из последних примеров – сокращение сроков поставки оборудования, необходимого для скорейшего обустройства нашего главного ковид-центра, созданного на базе госпиталя для ветеранов. Сердечно поздравляю Александра Владимировича с 60-летием! Желаю дальнейших успехов, исполнения всех намеченных планов, плодотворной работы на благо нашей страны. Здоровья и счастья", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-06 10:43:51
Наш лучше однокурсника выглядит.
Жора
2020-07-06 10:32:24
"Огласите ,пожалуйста весь список.." , вспоминается фраза из известного фильма...
Сколько было этих полпредов и помнят ли люди хоть одного?
Njkdez
2020-07-06 10:16:53
В 60-лет надобно ...домик на берегу Карельской ламбушки, вертолетную площадку, всю упаковку, пару тройку молоденьких медработниц, т.е. домработниц и рыбку удить под моросящий дождик, а не прорывы подъемы изображать. Телеграммы слать бесконечные шо у Богдаде все спокойно! Когда с утра до вечера одни секс шопы на пр.Ленина в Петрозаводске, и 45 место. Какой павлин, какая забота?
Njkdez
2020-07-06 10:06:52
Его друг, спортсмен, в свое время научил одному хорошему приему, "Прогиб" (souplesse) называется. Красиво изящно, а главное эффектно.
новый
2020-07-06 09:57:26
А не должен был ?
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