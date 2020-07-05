Глава Карелии поздравил с юбилеем полпреда президента в СЗФО

Сегодня 60 лет исполняется Александру Гуцану, полномочному представителю президента в Северо-Западном федеральном округе.

"Когда-то мы вместе учились в одном университете, затем работали в органах прокуратуры и Федеральной службе судебных приставов. Александр Владимирович – человек удивительной работоспособности, принципиальный и ответственный, с огромным профессиональным опытом и управленческим талантом. Посещая Карелию, где он за полтора года побывал уже не раз, всегда беспристрастно оценивает наши успехи или недочеты, вникает в самую суть проблем. И я очень ему благодарен за внимание к нашей республике и реальную поддержку. Многие очень сложные вопросы нам удалось решить благодаря личному вмешательству Александра Владимировича. Один из последних примеров – сокращение сроков поставки оборудования, необходимого для скорейшего обустройства нашего главного ковид-центра, созданного на базе госпиталя для ветеранов. Сердечно поздравляю Александра Владимировича с 60-летием! Желаю дальнейших успехов, исполнения всех намеченных планов, плодотворной работы на благо нашей страны. Здоровья и счастья", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".