Глава Карелии поздравил с круглой датой создателя легендарного бальзама (ВИДЕО)

Глава Карелии поздравил с 90-летием создателя «Карельского бальзама» Валентину Трипецкую.

Артур Парфенчиков в соцсети поздравил с юбилеем создателя «Карельского бальзама» Валентину Андриановну Трипецкую. 23 января ей исполняется 90 лет.



«Знала ли она в начале 1950-х годов, когда приехала к нам из Ленинграда, что Карелия станет для нее родной, - написал Парфенчиков. - Что здесь она возглавит крупное предприятие, куда пришла молодым специалистом, и будет руководить им четверть века. И что именно технологи ПЛВЗ «Петровский» создадут бальзам, который прогремит на весь Советский Союз.

Четыре года назад с помощью Валентины Андриановны рецептура производства «Карельского бальзама» полностью восстановлена на возрожденном предприятии».



Отметим, бальзаму посвящена отдельная статья в «Википедии». В ней значится, что рецептура напитка «разработана в 1976 году на Петрозаводском ликеро-водочном заводе и включает почти 30 ягод, трав и корений, произрастающих в Карелии. Бальзам стал вторым после «Рижского» фирменным бальзамом в СССР».