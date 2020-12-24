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Глава Карелии поздравил верующих с Рождеством

Новости. Общество
09:02, 25 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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Артур Парфенчиков опубликовал поздравление с Рождеством на своей странице в социальной сети.

В своем поздравлении Артур Парфенчиков заявил, что Рождество дает веру в то, что люди справятся с любыми трудностями.

"Сегодня многие отмечают Рождество Христово по Григорианскому календарю. Поздравляю вас с этим светлым, особенным, праздником! Он дарит нам веру в лучшее, помогает поверить, что мы справимся с любыми трудностями, укрепляет в желании помочь тем, кто в этом нуждается".

Ранее Парфенчиков предлагал служителям церкви в Карелии провести Рождество онлайн.

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Комментарии

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2020-12-25 09:34:24
Только верующих поздравил ?
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