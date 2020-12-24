Глава Карелии поздравил верующих с Рождеством

Артур Парфенчиков опубликовал поздравление с Рождеством на своей странице в социальной сети.

В своем поздравлении Артур Парфенчиков заявил, что Рождество дает веру в то, что люди справятся с любыми трудностями.

"Сегодня многие отмечают Рождество Христово по Григорианскому календарю. Поздравляю вас с этим светлым, особенным, праздником! Он дарит нам веру в лучшее, помогает поверить, что мы справимся с любыми трудностями, укрепляет в желании помочь тем, кто в этом нуждается".

Ранее Парфенчиков предлагал служителям церкви в Карелии провести Рождество онлайн.