Глава Карелии пожелал всем мира в День защитника Отечества

Артур Парфенчиков поздравил жителей республики с 23 февраля.

По словам руководителя региона, в День защитников Отечества мы чтим память героев, сражавшихся за Родину, за право на мирную и свободную жизнь.

«Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с испытаниями. И всегда армия и народ выступали единым фронтом, защищая родную землю. Мы гордимся нашими ветеранами, которые отстояли независимость страны в Великой Отечественной войне. Подвиг поколения победителей – пример беззаветной любви к родине. Низкий поклон!» - пишет глава Карели на своей странице в соцсети.

Парфенчиков отметил, то сегодня мы вновь столкнулись с необходимостью встать на защиту Родины.

«Кадровые военные, добровольцы и мобилизованные выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. Наши ребята, как когда-то их отцы и деды, ведут борьбу против угрозы нацизма, борьбу за право России быть. Новая страница истории страны, ее воинской славы, сейчас пишется на Донбассе», - считает руководитель республики.

Артур Парфенчиков пожелал всем мира, здоровья и благополучия.