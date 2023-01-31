Глава Карелии предложил отложить некоторые социальные проекты и направить деньги на экономику

Бюджетные деньги на строительство и реконструкцию различных объектов в Карелии надо распределить так, чтобы они принесли быстрый экономический эффект.

Об этом заявил сегодня на совещании с правительством глава республики Артур Парфенчиков.

По его мнению, приоритетом сейчас должны стать проекты создания и развития производственных мощностей.

«Деньгами сейчас надо распоряжаться с точки зрения максимально быстрого эффекта от экономики… Это нужно делать открыто и объяснять гражданам, почему мы это делаем: исключительно в интересах быстрейшего развития региона. Поэтому здесь ничего предосудительного, если мы какие-то вещи будем менять местами. Это касается и социальных объектов и дорог и так далее», — сказал губернатор.

В качестве примера, какие проекты можно отложить на более поздний срок, он привел строительство дороги к водопаду «Белые мосты».

«Может, те же „Белые мосты“ на несколько лет отодвинуть, но провести реконструкции в Видлицах, Салми (сельхозпредприятий — прим. ред), помочь построить, реконструировать какие-то заводы, предприятия — проекты, которые у нас сейчас появляются. Это сейчас в приоритете», — пояснил Парфенчиков.