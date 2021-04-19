Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Горсовет Петрозаводска объяснил, почему Ирина Мирошник не уйдет с работы после 20 апреля 5
19.04.2021 15:58
Гособвинение требует посадить экс-министра строительства Карелии Матвийца на 7 лет (ВИДЕО) 3
Сегодня 06:30
Предпринимателя, занимавшегося благоустройством парка «Ямка» в Петрозаводске, будут судить за мошенничество 11
19.04.2021 14:10
Как спастись от змей на дачном участке, рассказали специалисты 3
19.04.2021 21:30
Велосипедист жестко сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 8
Сегодня 06:50
В Петрозаводске судят блогера за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов 17
19.04.2021 15:05
В Петрозаводске разыскивают водителя, сбившего пешехода у Вечного огня
19.04.2021 19:57

Глава Карелии предложил поддержать бизнесменов, заботящихся об инвалидах

Новости. Общество
09:39, 20 Апреля 2021
фото: © Юлия Артюкова/ТАСС
Загрузка...

Глава республики Артур Парфенчиков заявил о планах поддержать предпринимателей, готовых оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

Артур Парфенчиков заявил, что власти готовят новую меру поддержки социальным предприятиям, предусматривающую возмещение затрат на создание безбарьерной среды. Об этом губернатор рассказал в соцсети.

«Всем, кто сегодня берет на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, обустраивает для них рабочие места или создает условия для оказания им услуг, мы должны компенсировать затраты и максимально стимулировать бизнес на дальнейшее развитие подобной поддержки», — сообщил Парфенчиков.

Он пояснил, что дал поручение подготовить изменения в нормативно-правовую базу по субсидированию затрат таких предпринимателей.

Ранее сообщалось, что отреставрированную Успенскую церковь в Карелии планируют сделать доступнее для инвалидов.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-04-20 10:59:18
"бизнесменов, заботящихся об инвалидах"? Это шото из серии "безалкогольная волка", "кошерная свинина", "постное мясо", "фитнес тортик" . Ну да они могут повертеться вокруг сирых и убогих, рассчитывая в конечном итоге вымутить больше, чем издержали.
Тут одно из двух: либо ты поиздержался и молча, инкогнито помог кому-то либо ты циничный мазурик, использующий сирых и убогих в схемах обогащения :)
А просто напрямую поддержать сирых и убогих нельзя, минуя прокладку из барыг?
udo
2021-04-20 11:25:53
Беня, так-так.((
udo
2021-04-20 10:51:23
Не встречал в супермаркетах инвалидов на колясках.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»