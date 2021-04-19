Глава Карелии предложил поддержать бизнесменов, заботящихся об инвалидах

Глава республики Артур Парфенчиков заявил о планах поддержать предпринимателей, готовых оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

Артур Парфенчиков заявил, что власти готовят новую меру поддержки социальным предприятиям, предусматривающую возмещение затрат на создание безбарьерной среды. Об этом губернатор рассказал в соцсети.

«Всем, кто сегодня берет на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, обустраивает для них рабочие места или создает условия для оказания им услуг, мы должны компенсировать затраты и максимально стимулировать бизнес на дальнейшее развитие подобной поддержки», — сообщил Парфенчиков.

Он пояснил, что дал поручение подготовить изменения в нормативно-правовую базу по субсидированию затрат таких предпринимателей.

Ранее сообщалось, что отреставрированную Успенскую церковь в Карелии планируют сделать доступнее для инвалидов.