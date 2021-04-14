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Отреставрированную Успенскую церковь в Карелии планируют сделать доступнее для инвалидов

Новости. Общество
08:20, 15 Апреля 2021
фото: gov.karelia.ru
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Проект реставрации Успенской церкви в Кондопоге согласовали в части доступности для маломобильных граждан, сообщили в правительстве Карелии.

На совещании в Министерстве соцзащиты Карелии обсудили проект восстановления Успенской церкви в Кондопоге,  согласовав мероприятия по доступности объекта для инвалидов и других маломобильных граждан.

Успенская церковь - памятник Заонежской деревянной архитектуры, построенный в 1774 году и расположенный на берегу Кондопожской губы Онежского озера, сгорел в августе 2018 года. Объемно-пространственные характеристики, планировочные и конструктивные особенности памятника составляют предмет охраны, уникальны и не могут быть изменены.

Отличительной особенностью памятника является высокий подклет и крутые наружные лестницы, а также наличие высоких порогов и перепада уровней пола в различных помещениях. Все это не позволяет сделать церковь доступной для инвалидов-колясочников, иначе облик памятника будет искажен.

Но доступную среду на объекте создадут. Проектной документацией предполагается размещение тактильной предупреждающей информации, мнемосхем, а также элементов с QR-кодами доступа в пространство виртуальной музеефикации. Здесь будет оборудован санитарный узел на парковке, появятся места отдыха на территории церкви для маломобильных граждан.

После реставрации планируется, что объект будет использоваться Музеем Кондопожского края как объект показа.

Напомним, 10 августа 2018 года тогда еще 15-летний житель Карелии облил заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью стены Успенской церкви в Кондопоге и поджег. Здание церкви, а также находившееся в ней имущество было уничтожено огнем.

Государственный контракт на разработку научно-проектной документации был заключен с ФГУП "Центральные научно-производственные реставрационные мастерские" (Москва).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-04-15 08:49:50
Бла бла бла! Плиз! Поминутный план реставрации в студию.
Leopol'd
2021-04-15 08:48:15
Что-то не вижу информации о финансовом участии собственника. РПЦ так старалась, требовала передачи им собственности, не уберегла имущество. А теперь за них скидываются все россияне, вне зависимости от отношения к религии.
David .
2021-04-15 08:35:04
Да им из подъездов не выбраться.
Гость
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