Глава Карелии предложил президенту расселять людей в деревянные дома

Глава Карелии на совещании у главы государства предложил включить деревянное домостроение в программу расселения аварийного жилья.

Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о результатах совещания у президента России Владимира Путина по вопросам развития лесопромышленной отрасли.



«Владимир Путин констатировал, что в нынешней экономической ситуации больше всего пострадали регионы Северо-Запада, - написал Парфенчиков. - Отрасли нужны меры поддержки, и сегодня президент их озвучил. В частности, это помощь в решении логистических проблем: увеличение объемов вывоза продукции по железной дороге и введение субсидий на морские перевозки. Кроме того, бизнесу может быть предоставлена отсрочка оплаты аренды лесных участков за заготовленную древесину».



По словам Парфенчикова, Карелия также направила предложения. Например, это поддержка деревянного домостроения и включение таких проектов в программу расселения аварийного жилья, заявил глава Карелии.



Это и строительство социальных объектов, в том числе многофункциональных, в небольших населенных пунктах.



«В Карелии рынок деревянного домостроения активно развит, - отметил Парфенчиков. - К примеру, компания «Карельский профиль» построила в республике более двух десятков ФАПов и амбулатории. Сейчас проектирует многофункциональные центры для сельской местности со школой, детским садом и ФАПом».



Такие проекты республика может с успехом тиражировать по стране, считает глава региона. В том числе, он сообщил о возможности обогревать такие дома биотопливом.