Глава Карелии предложил продлить республиканским чиновникам и депутатам срок предоставления ими отчетов о доходах

Губернаторский законопроект предусматривает перенести окончание декларационной кампании до августа.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект регионального закона, который продлевает карельским депутатам и чиновникам срок предоставления ими сведений о доходах, расходах и имуществе за прошлый год до 1 августа. В пояснительной записке к законопроекту никак не объясняется, чем вызвана необходимость переноса срока отчетности должностных лиц, однако отмечается, что этот документ разработан в целях реализации положений указа президента РФ от 17 апреля 2020 года № 272 "О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.", который также продлил срок предоставления таких сведений федеральным чиновникам до августа.

Напомним, что депутаты республиканского парламента, а также городского совета Петрозаводска уже обнародовали сведения о своих доходах за прошлый год. Но глава Карелии Артур Парфенчиков пока не спешит этого делать.