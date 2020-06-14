890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
День города Петрозаводск проведет в новом формате 7
14.06.2020 13:56
Пропавший в ноябре житель Карелии найден мертвым 1
Новое
Сегодня 12:24
Священник в Петрозаводске просит помочь полить цветы у храма (ВИДЕО) 19
14.06.2020 15:48
В Карелии освоили новый метод диагности коронавируса 1
14.06.2020 14:10
Автомобиль сбил собаку в Петрозаводске и уехал с места ДТП (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:20

Глава Карелии предложил продлить республиканским чиновникам и депутатам срок предоставления ими отчетов о доходах

Новости. Политика
12:50, 15 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Губернаторский законопроект предусматривает перенести окончание декларационной кампании до августа.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект регионального закона, который продлевает карельским депутатам и чиновникам срок предоставления ими сведений о доходах, расходах и имуществе за прошлый год до 1 августа. В пояснительной записке к законопроекту никак не объясняется, чем вызвана необходимость переноса срока отчетности должностных лиц, однако отмечается, что этот документ разработан в целях реализации положений указа президента РФ от 17 апреля 2020 года № 272 "О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.", который также продлил срок предоставления таких сведений федеральным чиновникам до августа.

Напомним, что депутаты республиканского парламента, а также городского совета Петрозаводска уже обнародовали сведения о своих доходах за прошлый год. Но глава Карелии Артур Парфенчиков пока не спешит этого делать.  

  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2020-06-15 13:18:21
Как там г-н министр кайдалов на карантине, все отдыхает? Все с депутатом матвеевым в домино играет?
Njkdez
2020-06-15 13:15:31
Вот скажи мне, американец, в чём сила! Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего?
zanoza
2020-06-15 13:08:23
Сколько сроки не переноси, а обнародовать доходы, нажитые непосильным трудом, придётся :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
08.06.2020, 08:39
Коронавирус пришел на дачи в Карелии
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими устроили женщины в Карелии на ремонтируемом участке трассы
12.06.2020, 09:12
За сутки в Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай
09.06.2020, 06:40
Владимир Путин перечислил проблемы Карелии

Аналитика

Сегодня 13:00
Политкухня
Нельзя просто промолчать 1
Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов о том, почему необходимо участвовать в голосовании по изменению Конституции, и сказать поправкам категорическое "Нет!".
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 10
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 10
08.06.2020 15:18
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
12.06.2020 12:47
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»