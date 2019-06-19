Глава Карелии предложил возделывать огороды по английскому подобию

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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о необходимости обустройства огородов в районах Карелии, сославшись на удачную практику, применяемую в столице Англии.
В качестве примера заботы о здоровье губернатор привел практику возделывания личных огородов.
"Несколько месяцев назад,слушая лекцию главного архитектора Лондона, с удивлением услышал,что даже в новых районах английской столицы жители при формировании комфортной среды в кварталах среднеэтажной (до пяти этажей) застройки просят обустройства участков под теплицы для выращивания домашних овощей и зелени", – написал Артур Парфенчиков.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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