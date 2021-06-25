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Глава Карелии предложил всем представителям сферы услуг в республике привиться от коронавируса до 1 августа

Новости. Общество
18:50, 25 Июня 2021
фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте Республика Карелия

Руководитель республики Артур Парфенчиков подписал новое распоряжение, связанное с ограничениями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Согласно документу, подписанному главой республики сегодня, 25 июня, работникам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым – всем, кто оказывает услуги жителям республики в очной форме предлагается до 1 августа пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции.

При этом Артур Парфенчиков напомнил на своей странице в соцсетях, что в случае ухудшения эпидситуации и введения дополнительных ограничительных мер деятельности вакцинированных лиц, или перенесших COVID-19 с начала 2021 года, эти меры не коснутся.

Также согласно распоряжению, утвержден знак для организаций, получивших паспорт коллективного иммунитета.

Глава Карелии поручил органам исполнительной власти и МСУ до 1 августа разработать систему идентификации жителей республики, прошедших вакцинацию и переболевших коронавирусом с начала года.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что сегодня может возникнуть дефицит медицинских газов, которые заправляются в кислородные баллоны, для лечения больных COVID-19.

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Комментарии

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German
2021-06-25 19:19:39
Не ошибся бы только в выборе , как обычно . Может просто уйти в отставку и не мучаться .
кир
2021-06-25 19:07:37
Не так надо. Не предложил, а приказал.
Никита
2021-06-25 19:04:44
Так и не понял , в Единую Россию так и не вступил , да и привился ли от вируса тоже не ясно . К чему тогда призывы ?
врунофф
2021-06-25 19:02:59
До первого августа ? :) До первого июля в очередь всех выстроить. Хватит уже нянчиться.
Гость
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