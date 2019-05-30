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Новости. Общество
10:52, 30 Мая 2019
фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

Глава Карелии предложил ввести должности старост в деревнях и селах

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Расходы на их деятельность предполагается компенсировать за счет местных бюджетов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект регионального закона о старостах сельских населенных пунктов. Как говорится в законопроекте, старост предполагается назначать "для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения".

Назначать старост губернатор предложил местным советам по представлению схода жителей сельских населенных пунктов. При этом старостой сможет стать только гражданин, проживающий на территории сельского населенного пункта и обладающий активным избирательным правом.

Как отмечается в законопроекте, староста не является государственным или муниципальным служащим и не может состоять в трудовых отношениях с органами местного самоуправления. Однако муниципалитеты могут устанавливать право старосты на компенсацию понесенных им расходов на исполнение своих полномочий, а также порядок выплаты и размер такой компенсации.

Правда, полномочия старостам глава Карелии определил весьма символические. Они могут лишь участвовать в сходах и собраниях местных жителей, а затем передавать принятые ими решения в органы власти и местного самоуправления. Кроме того, старосты будут содействовать органам местного самоуправления в организации и проведении общественных слушаний и общественных обсуждений, а также в обнародовании их результатов в сельском населенном пункте.

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Комментарии

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Штази
2019-05-30 12:40:21
С назначением старрсты в отдалённом населённом пункте появляется некое лицо, которое фактически в добровольном порядке, хотя и на безвозмездной основе (или за символическую копеечку) примет на себя некие полномочия. И у многочисленных проверяющих-федералов в деревеньке сразу появляется субъект, которому можно будет вручить протокольчик, со всеми вытекающими для него геморроями. Хорошо придумано.
User
2019-05-30 11:47:39
Старосты, полицаи... Реально решили повторить? :)
zanoza
2019-05-30 12:47:08
User, слово конечно странное и ассоциируется с ВОВ, но ели в населённом пункте будет лицо взаимодействующее с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по решению вопросов этого населённого пункта, то никому хуже от этого не будет.
pupsik
2019-05-30 11:38:35
Других проблем, требующих решения, - нет?
zanoza
2019-05-30 11:36:45
Ничего нового. Старосты предусмотрены федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Статья 27.1. этого Закона как раз и посвящена старостам сельских населенных пунктов. Почему только сейчас стали возрождать этих старост? Причём хотят чтобы старосты работали на общественных началах, т.к. "муниципалитеты могут устанавливать право старосты на компенсацию понесенных им расходов на исполнение своих полномочий, а также порядок выплаты и размер такой компенсации". Хотя староста-это по сути помощник муниципальной власти. Могли бы и какое-то вознаграждение предусмотреть.
dgin
2019-05-30 11:12:16
Полицаи уже есть , только старост ещё не хватало . Что лепить горбатого , если все уже придумано до вас .
Мизантроп
2019-05-30 11:16:07
dgin, Что еще раз доказывает, что у нас оккупационная власть.
Андрей Дубенский
2019-05-30 11:44:26
Мизантроп, оккупанты в принципе могут уйти (бывало), а эти - никогда...
Мизантроп
2019-05-30 12:06:53
Андрей Дубенский, Когда они сами уходили, напомни?
User
2019-05-30 12:05:48
Андрей Дубенский,
Ни что не вечно, на белом свете. Наступит время, уйдут и эти.
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