Глава Карелии предложил ввести должности старост в деревнях и селах

Расходы на их деятельность предполагается компенсировать за счет местных бюджетов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект регионального закона о старостах сельских населенных пунктов. Как говорится в законопроекте, старост предполагается назначать "для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения".

Назначать старост губернатор предложил местным советам по представлению схода жителей сельских населенных пунктов. При этом старостой сможет стать только гражданин, проживающий на территории сельского населенного пункта и обладающий активным избирательным правом.

Как отмечается в законопроекте, староста не является государственным или муниципальным служащим и не может состоять в трудовых отношениях с органами местного самоуправления. Однако муниципалитеты могут устанавливать право старосты на компенсацию понесенных им расходов на исполнение своих полномочий, а также порядок выплаты и размер такой компенсации.

Правда, полномочия старостам глава Карелии определил весьма символические. Они могут лишь участвовать в сходах и собраниях местных жителей, а затем передавать принятые ими решения в органы власти и местного самоуправления. Кроме того, старосты будут содействовать органам местного самоуправления в организации и проведении общественных слушаний и общественных обсуждений, а также в обнародовании их результатов в сельском населенном пункте.