Глава Карелии:  При мобилизации будут учитываться конкретные жизненные обстоятельства запасников

Освобождение от частичной мобилизации жители Карелии смогут получить не только по формальным юридическим основаниям, но и в индивидуальном порядке, заявил глава республики.

Об этом Артур Парфенчиков сообщил сегодня на заседании правительства.

«Есть четко предусмотренные в законе основания для освобождения от мобилизации. Но я думаю, что все-таки, учитывая, что мобилизация частичная, и она затронет достаточно ограниченный мобилизационный ресурс, конечно, в ходе призыва будут учитываться и более расширенные основания с учетом семейного положения и так далее, чтобы идти навстречу тем жизненным ситуациям, которые могут быть у лиц, которые находятся юридически в запасе. Будем выбирать. Как мы с военкомом сегодня говорили, будем учитывать вопросы не только те, которые прямо содержатся в законе», — сказал губернатор.

По его словам, эти вопросы обсуждались на его встречах с руководителями предприятий.

«Я сегодня общался с руководителями предприятий. Никаких массовых призывов с конкретного, с одного предприятия тоже не будет. Частичная мобилизация — она потому и частичная, что затронет только небольшой процент лиц, находящихся в запасе», — добавил Парфенчиков.