Глава Карелии принял решение о майских выплатах ИП в размере МРОТ

Все индивидуальные предприниматели, которым в Карелии в период эпидемии были обещаны региональные выплаты в размере МРОТ, получат эти деньги.

Об этом сообщил сегодня глава республики Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

Он подтвердил сделанные ранее заявления Минэкономразвития и Управления труда и занятости Карелии о том, что в бюджете республики не хватило денег, чтобы выполнить все заявки предпринимателей по выплатам за май. Речь шла о региональных выплатах, которые предоставляются независимо от федеральных по линии ФНС. По словам Парфенчикова, невыполненными пока остаются 2,5 тыс. заявок на общую сумму около 40 млн рублей. Какое решение принял губернатор, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".