Парфенчиков присвоил почетные звания любимым артистам театров Карелии

Артур Парфенчиков поздравил артистов с Днем работника культуры и подписал указ о присвоении почетных званий деятелям культуры Карелии.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

"От всей души поздравляю с Днем работника культуры России всех, кто делает нашу жизнь ярче и интереснее, привносит в нее красоту и гармонию, служит искусству во всех его проявлениях!

Благодарю вас за вашу увлеченность делом, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.

Многие из вас, помимо признания земляков, отмечены высокими наградами профессиональных сообществ, государственными наградами" - пишет Артур Парфенчиков.

Звание "Заслуженный артист Республики Карелия" получили:

– Евгения Сергеевна Гудкова, солистка Музыкального театра;

– Галина Владимировна Дарешкина, артистка Театра драмы "Творческая мастерская";

– Елена Ренатовна Сапегина, артистка театра "Ad Liberum".

Наталии Сергеевне Крыловой, руководителю литературно-драматической части Театра кукол присвоено звание "Заслуженный работник культуры Республики Карелия".