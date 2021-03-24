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Парфенчиков присвоил почетные звания любимым артистам театров Карелии

Новости. Общество
18:20, 25 Марта 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Артур Парфенчиков поздравил артистов с Днем работника культуры и подписал указ о присвоении почетных званий деятелям культуры Карелии.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

"От всей души поздравляю с Днем работника культуры России всех, кто делает нашу жизнь ярче и интереснее, привносит в нее красоту и гармонию, служит искусству во всех его проявлениях!
Благодарю вас за вашу увлеченность делом, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.
Многие из вас, помимо признания земляков, отмечены высокими наградами профессиональных сообществ, государственными наградами" - пишет Артур Парфенчиков.

Звание "Заслуженный артист Республики Карелия" получили:

– Евгения Сергеевна Гудкова, солистка Музыкального театра;

– Галина Владимировна Дарешкина, артистка Театра драмы "Творческая мастерская";

– Елена Ренатовна Сапегина, артистка театра "Ad Liberum".

Наталии Сергеевне Крыловой, руководителю литературно-драматической части Театра кукол присвоено звание "Заслуженный работник культуры Республики Карелия".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-03-25 18:47:42
Приятны глазу. Игнорируют сходняки в агрекалчнутом сарае. У сашки с наташкой затаилась неприязнь и зависть.
Изя
2021-03-25 18:40:06
А . если по вертикали 2 и 3 , бабуля )), , ну и плюс ты у меня в фаворитках ))) :)
Изя
2021-03-25 18:37:42
1 и 3 в моём вкусе , бабуля ))) :)
театральный критик
2021-03-25 18:31:50
У престарелого местечкового КВНщика истерика. Уже не до ерничаний. Губенки подрагивают и в обратную сторону выгнулись. Сошла ухмылочка с личика. Как же ты жалок. Жестикульни в бессильной злобе, может полегчает.
кир
2021-03-25 18:23:21
Красивые женщины.
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