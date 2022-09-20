Глава Карелии призвал мастериц связать варежки с отдельным указательным пальцем для курка

Артур Парфенчиков поддержал инициативу карельских мастериц, своими руками вяжущих вещи для мобилизованных.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил мастериц из Пряжинского района и Петрозаводска, поддержавших инициативу вязать шерстяные вещи для мобилизованных граждан и добровольцев.

«Варежки делают, как для охотников — с отдельным указательным пальцем для курка», — уточнил Артур Парфенчиков.

Глава региона порекомендовал тем, кто не умеет вязать, помочь с приобретением пряжи, а также на своей странице в соцсети дал несколько советов, как именно необходимо вязать шерстяные вещи для солдат.