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Новости. Общество
09:28, 09 Ноября 2018
фото: stolicaonego.ru

Глава Карелии призвал увеличить темпы перевода домов на природный газ

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Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что работы по переводу многоквартирных домов на природный газ должны идти более интенсивно.

Об этом Артур Парфенчиков заявил на заседании правительства Карелии. Глава региона остался не доволен цифрами, озвученными в докладе министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Олега Ермолаева.

Согласно данным Минстроя, в 2019 году предполагается ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения в Петрозаводске (перевод на природный газ) в 31 многоквартирном доме.

"Почему такие маленькие задачи по газоснабжению? Петрозаводск- 31 многоквартирный дом. Ну это не решит принципиально вопрос",- сказал Артур Парфенчиков.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

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deep
2018-11-09 11:18:01
Газпром требует быстрее переводить т.к. надо быстрее цены на газ поднять, сейчас еще рановато народ пугать ценами.
Беня
2018-11-09 10:46:25
Вопросы проектирования занимают где-то примерно календарный год.
Ну здрасте! И это, заметим, в компьютерный век, при наличии всяких там Автокадов, САПРов и прочих автоматицизаций. А сколько бы они проектировали на кульмане с ватманом простыми карандашами? Пятилетку? Может кому-то надо мешалкой звездануть по одному известному месту?
Гость
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