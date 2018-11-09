Глава Карелии призвал увеличить темпы перевода домов на природный газ

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что работы по переводу многоквартирных домов на природный газ должны идти более интенсивно.

Об этом Артур Парфенчиков заявил на заседании правительства Карелии. Глава региона остался не доволен цифрами, озвученными в докладе министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Олега Ермолаева.

Согласно данным Минстроя, в 2019 году предполагается ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения в Петрозаводске (перевод на природный газ) в 31 многоквартирном доме.

"Почему такие маленькие задачи по газоснабжению? Петрозаводск- 31 многоквартирный дом. Ну это не решит принципиально вопрос",- сказал Артур Парфенчиков.

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