Глава Карелии призвал увеличить темпы перевода домов на природный газ

По теме
Загрузка...
Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что работы по переводу многоквартирных домов на природный газ должны идти более интенсивно.
Об этом Артур Парфенчиков заявил на заседании правительства Карелии. Глава региона остался не доволен цифрами, озвученными в докладе министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Олега Ермолаева.
Согласно данным Минстроя, в 2019 году предполагается ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения в Петрозаводске (перевод на природный газ) в 31 многоквартирном доме.
"Почему такие маленькие задачи по газоснабжению? Петрозаводск- 31 многоквартирный дом. Ну это не решит принципиально вопрос",- сказал Артур Парфенчиков.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
По теме
Выбор читателей
08.11.2018, 16:06
03.11.2018, 18:50
04.11.2018, 20:51
04.11.2018, 10:00
03.11.2018, 19:50
06.11.2018, 16:15
Аналитика
Сегодня 11:37
Политкухня
"Яблоко" забыло об избирателях?
08.11.2018 09:50
07.11.2018 16:39
06.11.2018 11:37
02.11.2018 10:14
Чтиво
02.11.2018 12:04
Личное мнение
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
31.10.2018 10:31
30.10.2018 14:22
30.10.2018 11:33
Медиа
07.11.2018 18:32
Опрос
Готовы ли вы сортировать мусор?
Комментарии