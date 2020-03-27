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Глава Карелии призвал жителей соблюдать дистанцию в полтора метра

Новости. Общество
20:16, 30 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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Эта норма прописана в распоряжении главы Карелии.

Артур Парфенчиков напомнил жителям Карелии про обязанность соблюдать дистанцию не менее полутора метров в общественных местах. 

"В свою очередь, торговые и иные организации должны обеспечить в своих помещениях соблюдение этой нормы. Впрочем, учитывая скорость распространения инфекции во всем мире, это уже должно было стать у всех нас элементарной мерой самосохранения", – написал глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Ранее Парфенчиков допускает закрытие границ Карелии и изоляцию отдельных населенных пунктов из-за коронавируса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-03-30 20:40:52
Кто в лес то по дрова .Единый режим ЧП в России не ввести ? Почему Президент не подписывает Указ о введении режима ЧП ? Не пора ли набраться храбрости и ввести этот единообразный режим для всех регионов .
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