Глава Карелии призвал жителей соблюдать дистанцию в полтора метра

Эта норма прописана в распоряжении главы Карелии.

Артур Парфенчиков напомнил жителям Карелии про обязанность соблюдать дистанцию не менее полутора метров в общественных местах.



"В свою очередь, торговые и иные организации должны обеспечить в своих помещениях соблюдение этой нормы. Впрочем, учитывая скорость распространения инфекции во всем мире, это уже должно было стать у всех нас элементарной мерой самосохранения", – написал глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Ранее Парфенчиков допускает закрытие границ Карелии и изоляцию отдельных населенных пунктов из-за коронавируса.