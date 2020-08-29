Глава Карелии призывает бизнесменов стать резидентами Арктической зоны

Прием заявок начался 28 августа.

"Сегодня хочу напомнить нашим предпринимателям, что они могут стать резидентами Арктической зоны: прием заявок начался 28 августа. Такой статус позволит воспользоваться федеральными и региональными налоговыми льготами и преференциями. Они предусмотрены федеральным законом "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

В Карелии в Арктическую зону входят Беломорский, Лоухский, Кемский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ.



Документы на получение статуса резидента можно подать через электронный кабинет инвестора на портале arctic-russia.com или на бумажном носителе через Корпорацию развития Карелии.