Глава Карелии призывает развивать гастрономический туризм

По мнению Артура Парфенчикова, сегодня нужно развивать альтернативные направления туризма.

Об этом руководитель региона заявил на заседании правительства республики.

Среди перспективных направлений Артур Парфенчиков отметил гастрономический туризм: знакомство отдыхающих с местной кухней поддержало бы не только предприятия общепита, но и сельское хозяйство в целом, сообщается на сайте правительства региона.

«Нам важно максимально эффективно использовать высокий туристический сезон. Если мы будем чаще знакомить гостей с нашей национальной кухней, то направим средства в пищевую промышленность. Выгоду от этого получат как крупные предприятия, так и обычные фермеры», — отметил Артур Парфенчиков.

Руководитель республики подчеркнул, что в Карелии по-прежнему не хватает объектов размещения. Чтобы решить этот вопрос, власти стимулируют развитие туристической инфраструктуры с помощью господдержки. В этом году на строительство средств размещения в этностиле предпринимателям предоставят пять грантов из бюджета республики. Их размер составит 3 млн рублей.

Власти прогнозируют, что в этом году регион посетит более миллиона туристов. Налоговые поступления от туриндустрии уже увеличились в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Ранее сообщалось, туристы готовы отдать за ночь в гостинице в Карелии 12 тысяч рублей.