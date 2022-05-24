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Глава Карелии призывает развивать гастрономический туризм

Новости. Общество
09:10, 25 Мая 2022
фото: © Правительство Карелии

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По мнению Артура Парфенчикова, сегодня нужно развивать альтернативные направления туризма.

Об этом руководитель региона заявил на заседании правительства республики.

Среди перспективных направлений Артур Парфенчиков отметил гастрономический туризм: знакомство отдыхающих с местной кухней поддержало бы не только предприятия общепита, но и сельское хозяйство в целом, сообщается на сайте правительства региона.

«Нам важно максимально эффективно использовать высокий туристический сезон. Если мы будем чаще знакомить гостей с нашей национальной кухней, то направим средства в пищевую промышленность. Выгоду от этого получат как крупные предприятия, так и обычные фермеры», — отметил Артур Парфенчиков.

Руководитель республики подчеркнул, что в Карелии по-прежнему не хватает объектов размещения. Чтобы решить этот вопрос, власти стимулируют развитие туристической инфраструктуры с помощью господдержки. В этом году на строительство средств размещения в этностиле предпринимателям предоставят пять грантов из бюджета республики. Их размер составит 3 млн рублей.

Власти прогнозируют, что в этом году регион посетит более миллиона туристов. Налоговые поступления от туриндустрии уже увеличились в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Ранее сообщалось, туристы готовы отдать за ночь в гостинице в Карелии 12 тысяч рублей.

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