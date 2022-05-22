Туристы готовы отдать за ночь в гостинице в Карелии 12 тысяч рублей

Средняя стоимость двухместного номера в четырехзвездочной гостинице в республике в апреле и мае достигала 12 тысяч рублей.

Средняя стоимость проживания в апреле–мае в гостиницах от двух звезд в Карелии была выше, чем в среднем по России. Об этом сообщила на заседании в регионального правительства начальник Управления по туризму РК Анна Борчикова.

По словам Борчиковой, в настоящее время в Карелии действует 575 объектов размещения, в том числе 293 гостиницы, 232 гостевых дома и 50 объектов, которые сдаются в аренду. С 1 января 2022 гостиницы обязаны пройти процедуру сертификации. На сегодня 137 объектов ее уже прошли. По результатам сертификации, присвоены категория «без звезд» 56 объектам размещения, «одна звезда» — 12, «две звезды» — 36, «три звезды» — 23, «четыре звезды» — 10 гостиницам.

По данным начальника Управления по туризму Карелии, средняя стоимость проживания в апреле–мае в гостиницах от двух звезд была выше в среднем по России. Так, средняя стоимость двухместного номера в гостинице категории «две звезды» составила 4 200 рублей. В среднем по России этот показатель был 3200 рублей. Отдых в гостинице категории «три звезды» в регионе составляла 5200 рублей, по России — 4200 рублей. А средняя стоимость двухместного номера в гостинице категории «четыре звезды» достигала 12 тысяч рублей. В то время как в РФ этот показатель составлял 6 тысяч рублей.

«Таким образом, можно сделать вывод, что особый дефицит мест размещения в Карелии составляют объекты четырех звезд», — отметила Анна Борчикова.

Несмотря на высокие цены, на старте высокого летнего туристического сезона Карелия пользуется неизменным спросом у гостей из других регионов.

«Цифры показывают стабильный рост туристического потока. В 2018 году было 830 тысяч туристов, в ковидном 2020 году — 840 тысяч, в 2021 — 957 тысяч. А в 2022 году мы ожидаем увеличение числа туристов. Только в первом квартале регион уже принял 190 тысяч. Ожидается, что в 2022 году мы станем регионом-миллионником по числу туристов», — сказала глава Управления по туризму республики.

Ранее начальник управления по туризму Карелии рассказала о том, кто едет в республику.