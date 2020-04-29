890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Квартиры на вторичном рынке подешевели в Карелии
Сегодня 09:29
Получили два совета
Сегодня 15:08
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом 5
Сегодня 06:40
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
Сегодня 09:00
Глава Карелии прокомментировал необходимость создания онлайн-карты заболевших коронавирусом (ВИДЕО) 5
Сегодня 16:18
Балконный флешмоб состоится в Карелии в разгар карантина
Сегодня 08:05
Жителям Петрозаводска счета за коммунальные услуги придут раньше
Сегодня 10:35
Мертвого человека достали из Онежского озера в Петрозаводске 1
Новое
Сегодня 18:29

Глава Карелии прокомментировал необходимость создания онлайн-карты заболевших коронавирусом (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:18, 29 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Артур Парфенчиков объяснил, почему в республике приняли решение публиковать адреса заболевших коронавирусом.

О своей инициативе создать онлайн-карту с адресами заболевших коронавирусом руководитель региона рассказал в телеинтервью, которое выйдет сегодня на канале ОТР.

"Человек, который проживает в доме, где появился источник заражения, имеет право об этом знать. Потому что человек дальше будет соизмерять свои действия. Он может, в конце концов, уехать на дачу. Он может решить вопрос с максимальным самосбережением: более ответственно носить маску, дезинфицировать руки, носить защитные очки, где-то усилить режим изоляции, меньше ходить в магазин. Важно, чтобы люди контролировали, как производится уборка улицы, подъезда", - отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, 27 апреля  глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение сделать онлайн карту всех выявленных случаев заражения, вплоть до указания улицы и номера дома.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-04-29 18:17:23
Молодец, о правах вспомнил. А о праве высказывать свое мнение что не вспомнил? Загнал протестующих в зоопарки.
новый
2020-04-29 18:08:40
Дубенский, из своей бороденки насекомых вычеши, умник
Андрей Дубенский
2020-04-29 17:46:58
Обслуга, кто не отфотошопил фото на превью - к ногтю! Искажаете светлый образ прыщами...
Asu
2020-04-29 18:58:43
Андрей Дубенский, спешил когда брился. С кем не бывает.
Изя
2020-04-29 16:22:44
Вроде юрист был и такое говорит ))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
24.04.2020, 08:55
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса

Чтиво

Сегодня 12:47
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
Сегодня 09:00
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»