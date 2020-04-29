Глава Карелии прокомментировал необходимость создания онлайн-карты заболевших коронавирусом (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков объяснил, почему в республике приняли решение публиковать адреса заболевших коронавирусом.

О своей инициативе создать онлайн-карту с адресами заболевших коронавирусом руководитель региона рассказал в телеинтервью, которое выйдет сегодня на канале ОТР.

"Человек, который проживает в доме, где появился источник заражения, имеет право об этом знать. Потому что человек дальше будет соизмерять свои действия. Он может, в конце концов, уехать на дачу. Он может решить вопрос с максимальным самосбережением: более ответственно носить маску, дезинфицировать руки, носить защитные очки, где-то усилить режим изоляции, меньше ходить в магазин. Важно, чтобы люди контролировали, как производится уборка улицы, подъезда", - отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, 27 апреля глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение сделать онлайн карту всех выявленных случаев заражения, вплоть до указания улицы и номера дома.