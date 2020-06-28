Глава Карелии проведет очередную "прямую линию"

"Прямая линия" состоится 30 июня.

Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что 30 июня ответит на вопросы, которые жители Карелии часто задают в комментариях и в личных сообщениях.

"Вместе с вице-премьером Дмитрием Родионовым расскажем о выплатах предпринимателям, чей бизнес пострадал от пандемии, а также о новых мерах поддержки. С заместителем премьер-министра Игорем Корсаковым ответим на вопросы по выплате пособий на детей. С руководителем Роспотребнадзора по Карелии Людмилой Котович обсудим эпидобстановку в республике, а также расскажем о новых методах тестирования, которые сейчас применяются для подтверждения коронавируса", – сообщил глава Карелии.

Начало онлайн-трансляции в 11.00 можно посмотреть здесь.