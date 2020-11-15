Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
15.11.2020 11:15
Названо имя единственного наследника Армена Джигарханяна 3
15.11.2020 21:40
Дождь, снег и гололедица ожидаются в понедельник в Карелии 2
15.11.2020 17:00
Автомобиль чуть не сбил женщину с коляской на темной улице в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
15.11.2020 09:29
Блогер Илья Варламов погрузился в русскую сказку в Карелии (ВИДЕО) 7
15.11.2020 10:18
Еще 353 человека заразились коронавирусом в Карелии
15.11.2020 09:11

Глава Карелии проведет сегодня очередную прямую линию о ситуации с коронавирусом

Новости. Общество
06:40, 16 Ноября 2020
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
Загрузка...

Артур Парфенчиков расскажет 16 ноября об эпидемиологической обстановке в республике.

Руководитель региона анонсировал очередную прямую линию в соцсети.

"На очередной прямой линии, которую проведу в понедельник, 16 ноября, вместе с министром здравоохранения Михаилом Охлопковым расскажем об эпидемической ситуации с коронавирусом, складывающейся в Карелии в последнее время", - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Помимо главы Минздрава в прямой линии примут участие главврач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко и заместитель главврача Наталья Зборовская, а также министр образования Роман Голубев. Последний ответит на вопросы жителей республики по дистанционному обучению.

Прямая линия начнется сегодня в "ВКонтакте" в 17.30.

Ранее глава Карелии ввел новые ограничения всвязи с ростом заболеваемости коронавирусом в республике.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 12:35
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
13.11.2020, 19:54
Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»