Глава Карелии проведет сегодня очередную прямую линию о ситуации с коронавирусом

Артур Парфенчиков расскажет 16 ноября об эпидемиологической обстановке в республике.

Руководитель региона анонсировал очередную прямую линию в соцсети.

"На очередной прямой линии, которую проведу в понедельник, 16 ноября, вместе с министром здравоохранения Михаилом Охлопковым расскажем об эпидемической ситуации с коронавирусом, складывающейся в Карелии в последнее время", - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Помимо главы Минздрава в прямой линии примут участие главврач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко и заместитель главврача Наталья Зборовская, а также министр образования Роман Голубев. Последний ответит на вопросы жителей республики по дистанционному обучению.

Прямая линия начнется сегодня в "ВКонтакте" в 17.30.

Ранее глава Карелии ввел новые ограничения всвязи с ростом заболеваемости коронавирусом в республике.