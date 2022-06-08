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Глава Карелии проверил ход ремонтных работ в школах Петрозаводска

Новости. Общество
11:51, 29 Июня 2022
фото: © Правительство Карелии

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Правительству региона удалось привлечь беспрецедентное финансирование на ремонт школ благодаря своевременной подготовке документации и активному взаимодействию с федеральным центром.

Республика опередила многие соседние регионы по количеству выделенных средств. Артур Парфенчиков убедился в качестве проводимых работ в школах Петрозаводска.

Во время объезда учебных заведений глава Карелии провёл рабочую встречу с участием Минобра и городских властей в школе № 25. Сейчас строители приводят в порядок фасады здания 1949 года постройки: штукатурят проблемные участки и красят стены, а также восстанавливают лепнину. Половина работ уже завершена. Скоро начнётся ремонт системы отопления.

«Здесь проводили различные точечные работы, но такого масштабного капитального ремонта ещё не было», — подчеркнула директор школы Эльвира Тихонова.

Глава Карелии поручил выделить дополнительные средства из бюджета и на ремонт исторического забора вокруг здания. По словам руководства учебного заведения, необходимая проектно-сметная документация уже готова.

Также глава Карелии проверил ход работ в школе № 20, которая находится на Перевалке в здании 1965 года постройки. Сейчас там завершают капитальный ремонт кровли и приводят в порядок фасад. Кроме того, строители уже приступили к обновлению системы отопления.

«Когда дети и родители придут сюда в конце августа, чтобы посмотреть учебное расписание, школа уже будет приведена порядок», — отметила директор Надежда Кащеева.

До начала учебного года в обе школы приобретут новую мебель, компьютерное оборудование и другие предметы для оснащения классов и различных помещений. На эти цели каждому учебному заведению выделили по 10 млн рублей из федерального бюджета. Известны планы и на следующий год: в обеих школах запланирован капитальный ремонт вентиляции, системы водоснабжения и канализации, помещений, а также электросетей.

Напомним, к масштабному обновлению школ республика преступила в начале мая. На эти цели региональные власти смогли привлечь более миллиарда рублей. Благодаря федеральной поддержке в Карелии отремонтируют порядка 70 школьных зданий за пять лет.

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