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Глава Карелии раскритиковал чиновников за «три круга ада» для фермеров

Новости. Общество
14:59, 05 Июля 2021
фото: "Республика" / Сергей Юдин

Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал муниципальные власти за бюрократизм в отношении фермеров, которые просят предоставить им места для торговли продукцией.

Эта тема обсуждалась на заседании правительства республики.

Согласно действующему законодательству, установить нестационарный торговый объект (НТО) можно только на том участке, который поставлен на кадастровый учет и включен в территориальную схему НТО, утвержденную муниципальными властями. Если фермер хочет торговать на участке, не включенном в схему, власти требуют, чтобы он самостоятельно собирал документы для его постановки на кадастровый учет.

Такая практика возмутила главу Карелии.

«Фермерам когда заниматься этим? 21 час в сутки они на поле! А если мы сейчас заставим их ходить по трем кругам ада, какую-то схему рисовать, кадастрировать! Да вы что, ребята? Они сельские жители. Зачем им заниматься этой ерундой?.. Его надо на руках принести на этот участок и сказать: спасибо, что ты есть и торгуешь своей сельхозпродукцией», — сказал Парфенчиков.

Как, по его мнению, должны действовать муниципальные власти, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Джокер
2021-07-05 17:55:37
У нас ещё есть желание у людей заниматься бизнесом? Или фермерством? Даже не верится!
Off
2021-07-05 17:34:43
Это тот случай , когда голова ...ругает свою задницу.
Изя
2021-07-05 15:28:19
Увольнять надо с волчьим билетом , а не критковать своих же ставленников . Так ведь , кир ?))))
Самуил
2021-07-05 16:12:19
Изя, ежли кир - только предварительно выпоров!)
Изя
2021-07-05 16:59:26
Самуил, или растрелять как социальных паразитов )))
Самуил
2021-07-05 17:25:44
Изя, за гильотину и костёр пока не звучало. Изя, а вдруг "мы уже привыкли", и ещё привыкнем? И вместо когда-то одной шестой части суши (не яп.) останется не маленькая, но шестая палата? Или "паразиты", как и разруха - в головах?
наташка
2021-07-05 15:12:30
Путин хвоста накрутил после прямого эфира
театральный критик
2021-07-05 15:04:54
Кореша, который на самокате почему не критиканул ?
Гость
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