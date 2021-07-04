Глава Карелии раскритиковал чиновников за «три круга ада» для фермеров

Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал муниципальные власти за бюрократизм в отношении фермеров, которые просят предоставить им места для торговли продукцией.

Эта тема обсуждалась на заседании правительства республики.

Согласно действующему законодательству, установить нестационарный торговый объект (НТО) можно только на том участке, который поставлен на кадастровый учет и включен в территориальную схему НТО, утвержденную муниципальными властями. Если фермер хочет торговать на участке, не включенном в схему, власти требуют, чтобы он самостоятельно собирал документы для его постановки на кадастровый учет.

Такая практика возмутила главу Карелии.

«Фермерам когда заниматься этим? 21 час в сутки они на поле! А если мы сейчас заставим их ходить по трем кругам ада, какую-то схему рисовать, кадастрировать! Да вы что, ребята? Они сельские жители. Зачем им заниматься этой ерундой?.. Его надо на руках принести на этот участок и сказать: спасибо, что ты есть и торгуешь своей сельхозпродукцией», — сказал Парфенчиков.

Как, по его мнению, должны действовать муниципальные власти, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».