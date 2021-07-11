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Глава Карелии раскритиковал жителей, которые жалуются на шум строек по ночам

Новости. Общество
15:30, 12 Июля 2021

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей домов поблизости от строящихся объектов проявить терпение ради общественных интересов.

Эту тему губернатор поднял сегодня на совещании правительства.

По его словам, ему не понятны жалобы людей на шум строек по ночам, особенно, когда речь идет о строительстве домов для расселения аварийного жилья.

«Начинаем получать жалобы, почему там ночью кто-то работает. Ну, слушайте, они поработают там два-три дня, неделю, но зато быстрее построят дом, куда переедут наконец-то люди, которые живут в нечеловеческих условиях…», — сказал Парфенчиков.

По его мнению, таково, в целом, состояние общества.

Что губернатор думает на этот счет, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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