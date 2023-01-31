Глава Карелии распорядился устранить почву для конфликтов с населением вокруг нацпарка «Ладожские шхеры»

Национальный парк «Ладожские шхеры» в Карелии создавался без учета границ населенных пунктов, которые до сих пор не определены, что потенциально грозит конфликтами с местным населением.

Такое мнение высказал глава республики Артур Парфенчиков на сегодняшнем совещании, посвященном развитию Сортавальского района, где расположен парк.

По словам губернатора, к природному парку примыкает 24 населенных пункта, границы которых юридически не установлены.

«Я приезжаю в поселение, и люди мне задают вопросы: „Как нам жить дальше?“. Потому что границ населенного пункта просто нет. Это прелюдия к постоянным конфликтам, спорам и так далее», — сказал глава республики.

По его словам, были выявлены проблемы и с границами сельхозугодий.

«Все эти вопросы надо сейчас решить. Если мы их не решим, то это будет предметом постоянных тяжб, судебных разбирательств и так далее. Фермера будут штрафовать, фермер будет не соглашаться…», — добавил Парфенчиков.

Глава Минимущества Янина Свидская пояснила, что частично эти проблемы были устранены в ходе инвентаризации сельхозземель в 2022 году, но для населенных пунктов требуется разработка генеральных планов, которую планируется завершить в 2023 году.

Ранее сообщалось, что «Гринпис России» готовит обращение в Генпрокуратуру в связи с планами корректировки границ парка.