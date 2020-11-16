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Глава Карелии расширил список мест, в которых введены ограничения на шопинг пожилых граждан

Новости. Общество
12:50, 17 Ноября 2020
фото: © AP Photo/Alexander Zemlianichenko
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Артур Парфенчиков добавил новые места в список населенных пунктов, в которых пожилые граждане могут посещать торговые точки в строго отведенные часы.

Список населенных пунктов, где пожилые жители Карелии могут посещать магазины и общественные места только с 10 до 13 часов по будням, расширен. Об этом Парфенчиков сообщил у себя на странице в соцсети.

"К населенным пунктам, где действуют правила посещения магазинов и общественных мест для жителей старше 65 лет, добавлены: Суоярви, Калевала, Лоухи, Муезерский и Пряжа. Напомню, ограничения уже введены в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале и Костомукше. Также жители указанных городов и поселков старше 65 лет могут оформить больничный с 16 по 27 ноября. Кроме того, в Пряже, как и в некоторых других населенных пунктах, вводится ограничение по числу покупателей в магазинах и торговых центрах", - заявил губернатор.

По оценке Артура Парфенчикова, эти меры приняты для того, "чтобы не создавать дополнительные риски для старшего поколения во время похода в магазины и другие общественные места".

Парфенчиков пояснил, что в ранее существующий вариант распоряжения об ограничениях внесены в этой связи новые изменения.

Напомним, ранее Артур Парфенчиков решил разделить потоки клиентов в магазинах в период пандемии. Согласно решению губернатора, пожилые граждане старше 65 лет могут посещать места приобретения товаров, работ и услуг с 10 до 13 часов и только по будням.

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Комментарии

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Zim
2020-11-17 14:35:30
Благодаря эффективным мерам, направленным на поддержку бизнеса и населения, а также на сохранение занятости, «КНР, по всем прогнозам, станет единственной страной в мире, где экономика по итогам года вырастет. Строгий, но относительно недолгий китайский карантин разительно отличается от "отрезания хвоста по кусочкам" – изматывающих как ноющий зуб, но малоэффективных мер, взятых на вооружение российскими региональными властями».
zanoza
2020-11-17 13:58:32
Последнего развлечения лишили стариков :) Ну а если серьёзно, то где ваши волонтёры, где социальные службы? Почему старики вынуждены сами ходить в магазины в разгар пандемии? В Китае потому и решили проблему с ковидом , что у них социальная служба обеспечила всем необходимым людей из группы риска. А у нас хотят полумерами остановить пандемию, не смешите кота кира :)
David
2020-11-17 14:07:47
zanoza, Может ещё и денег дать? :)
David
2020-11-17 13:40:32
Ну как показать свое действие? Надо запретить и ободрать! А эти смешные людишки схавают, как нибудь перетопчутся, " макарошками" перебьются.
Горожанин
2020-11-17 13:31:26
Опять декоративная мера
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