Глава Карелии расширил список мест, в которых введены ограничения на шопинг пожилых граждан

Артур Парфенчиков добавил новые места в список населенных пунктов, в которых пожилые граждане могут посещать торговые точки в строго отведенные часы.

Список населенных пунктов, где пожилые жители Карелии могут посещать магазины и общественные места только с 10 до 13 часов по будням, расширен. Об этом Парфенчиков сообщил у себя на странице в соцсети.

"К населенным пунктам, где действуют правила посещения магазинов и общественных мест для жителей старше 65 лет, добавлены: Суоярви, Калевала, Лоухи, Муезерский и Пряжа. Напомню, ограничения уже введены в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале и Костомукше. Также жители указанных городов и поселков старше 65 лет могут оформить больничный с 16 по 27 ноября. Кроме того, в Пряже, как и в некоторых других населенных пунктах, вводится ограничение по числу покупателей в магазинах и торговых центрах", - заявил губернатор.

По оценке Артура Парфенчикова, эти меры приняты для того, "чтобы не создавать дополнительные риски для старшего поколения во время похода в магазины и другие общественные места".

Парфенчиков пояснил, что в ранее существующий вариант распоряжения об ограничениях внесены в этой связи новые изменения.

Напомним, ранее Артур Парфенчиков решил разделить потоки клиентов в магазинах в период пандемии. Согласно решению губернатора, пожилые граждане старше 65 лет могут посещать места приобретения товаров, работ и услуг с 10 до 13 часов и только по будням.