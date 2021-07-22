Глава Карелии рассказал экспертам ЮНЕСКО об уникальности петроглифов на английском языке (ВИДЕО)

Руководитель республики Артур Парфенчиков выступил на заседании 44 сессии комитета ЮНЕСКО, где было принято решение включить петроглифы Онежского озера и Белого моря в Список всемирного наследия.

Напомним, в минувшую среду, 28 июля, на ассамблее ЮНЕСКО поддержали заявку из Карелии. Онежские и беломорские петроглифы получили статус объекта всемирного наследия.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, разместивший в соцсети видео своего выступления перед экспертами на английском языке, рассказал о важности этого события.

«Мы шли к этому несколько лет! Петроглифы Карелии включены в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это решение принято на заседании 44 сессии комитета ЮНЕСКО. Во время голосования со стороны экспертов не было ни единого возражения! Уникальная ценность петроглифов Онежского озера и Белого моря получила официальное международное подтверждение», - пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По мнению руководителя республики, петроглифы давно стали символом Карелии. Посмотреть их приезжают тысячи туристов со всего мира.

«Практика показывает, что после признания объекта всемирным наследием ЮНЕСКО, поток туристов к нему, особенно из-за рубежа, значительно увеличивается. Поэтому включение петроглифов в список всемирного наследия – важное событие не только для нашей республики, но и для всей страны. Безусловно, это будет способствовать повышению престижа Карелии в России и на международном уровне», - уверен глава региона.

Артур Парфенчиков поблагодарил специалистов Управления по охране объектов культурного наследия республики, представителей научного сообщества, всем, кто вел серьезную кропотливую работу, итогом которой стало решение экспертов ЮНЕСКО. Слова благодарности глава республики высказал и в адрес министерства культуры России и министерства иностранных дел за помощь и поддержку при взаимодействии с международным комитетом ЮНЕСКО.

«Конечно, новый статус петроглифов - это еще и дополнительные обязательства по их сохранению, которые мы берем на себя. Выполнение рекомендаций международного комитета потребует объединения усилий большого количества специалистов. Важно будет уделить внимание транспортной инфраструктуре, благоустройству городов Беломорск и Пудож, развитию в них сферы услуг и гостиничного сервиса», - отметил глава Карелии.