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Глава Карелии рассказал, как пенсионер в Беломорске стал бизнесменом

Новости. Общество
07:15, 07 Октября 2020
фото: источник: официальная страница главы Карелии Артура Парфенчикова/https://vk.com/id419407976
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В Беломорске местный житель, 25 лет проработавший на железной дороге, вышел на пенсию и стал предпринимателем.

"Пример жителя Беломорска в очередной раз показывает, что учиться чему-то новому никогда не поздно. Даже если ты уже на заслуженном отдыхе!", - написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии рассказал, что Андрей Ковалев четверть века отработал на железной дороге, а когда подошло время, вышел на пенсию. Но очень скоро понял, что это не для него. Решил вернуться к работе, уже в новом качестве – заняться предпринимательством.

Такую возможность, по словам Парфенчикова, людям старшего поколения дает нацпроект "Демография". После обучения по программе "Начни свой бизнес" при содействии Агентства занятости населения и получения квалификации Андрей Николаевич разработал бизнес-план. Его сфера деятельности – сбор мусора.

На развитие своего бизнеса по программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства пенсионер получил финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей. Закупил контейнеры для пластиковых бутылок, установил их в разных частях города. И сегодня жители Беломорска уже привыкли выбрасывать пластик в специальные контейнеры.

А вскоре в городе появятся также контейнеры для сбора стекла, ведь его тоже можно перерабатывать и затем снова использовать.

"Став предпринимателем, Андрей делает очень важное для экологии Карелии дело. Но кроме того, поскольку бизнес набирает обороты и появляется потребность в дополнительных рабочих местах, Андрей принимает на работу своих земляков", - рассказл Артур Парфенчиков.

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