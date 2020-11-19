Глава Карелии рассказал, как решается вопрос с обеспечением лекарствами пациентов с COVID-19

Карелии удалось договориться о поставках препаратов для больных коронавирусом из Башкортостана и Екатеринбурга.

Об этом руководитель региона Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

По словам главы Карелии, сегодня он получает много обращений по поводу обеспечения лекарственными препаратами пациентов с COVID-19. В стационарах все необходимые препараты имеются в достаточном количестве, везде создан запас от одного до двух месяцев, который пополняется постоянно, заверил Артур Парфенчиков.

"Кроме того, на закупку лекарств для амбулаторного лечения больных коронавирусной инфекцией из федерального бюджета мы получили более 23 миллионов рублей. 75% всех препаратов мы уже закупили. Сейчас в стадии заключения контракты еще на 5,8 млн. Отмечу, что по ряду позиций есть тотальный дефицит по всей стране. Однако, благодаря поддержке наших коллег из Башкортостана и Екатеринбурга, где производятся эти лекарства, нам удалось договориться о поставках в Карелию", - пишет руководитель региона.

По информации главы Карелии, препараты для борьбы с коронавирусом начнут поступать в республику с 23 ноября. Минздрав распределит их по лечебным организациям Петрозаводска и районов Карелии. Пациентам с легким течением коронавируса или с подозрением на COVID-19, которые лечатся амбулаторно, больше не нужно будет обращаться в аптеки. Назначенные препараты на дом бесплатно им принесет врач или доставят волонтеры, пообещал Парфенчиков.

Глава Карелии напомнил, что пожилые, одинокие люди или те, кто находится на карантине, могут обратиться за помощью в доставке лекарств к волонтерам по телефону горячей линии: 8-800-200-34-11.

"Об отсутствии тех или иных препаратов в аптеках сообщайте в группе минэкономразвития республики", - пишет глава Карелии.

Напомним, "Столица на Онего" побывала в ковид-центре в Петрозаводске.