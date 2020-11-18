РЕПОРТАЖ ИЗ "КРАСНОЙ ЗОНЫ": "Столица на Онего" побывала в ковид-центре в Петрозаводске

Что происходит в стенах монопрофильного центра для лечения COVID-19 в Карелии, где лежат самые тяжелые пациенты с коронавирусом.

Госпиталь для ветеранов войн был перепрофилирован в ковид-центр в апреле. В тот период коронавирус только проник в регион и появились первые случаи заражений. Тогда никто не мог представить, что уже спустя семь месяцев Карелия окажется лидером среди российских регионов по суточному приросту заболеваемости COVID-19. По данным на 19 ноября, число заразившихся коронавирусом в республике превысило 11 тысяч человек. Перепрофилированный госпиталь в центре Петрозаводска стал центральной точкой борьбы с пандемией в регионе.

Корреспондент "Столицы на Онего" стал первым представителем прессы, кому удалось попасть в "красную зону" ковид-центра. Здесь врачи спасают самых тяжелых больных с новой коронавирусной инфекцией.

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