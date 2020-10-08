Глава Карелии рассказал, как сделал замечание человеку без медицинской маски

Артур Парфенчиков высказал претензию мужчине без медицинской маски, которого встретил в очереди к кассе.

В ходе прямой линии в соцсети Парфенчиков рассказал, как высказал замечание человеку, не желающему носить маску в магазине.

"Я вспоминаю нашу встречу в одном магазине, когда мужчина без маски подходит к оплате. Я ему делаю замечание. Его супруга говорит: "Что вы к нему пристали? У него бронхиальная астма. Ему трудно дышать через маску". Я говорю: слушайте, ну вы не понимаете.. Мужа зачем вы повели в магазин, если он страдает бронхиальной астмой, и он сегодня находится среди людей? Нужно какую-то разумность-то проявлять. Если у тебя бронхиальная астма, ты должен две маски надевать, по большому счету! Потому что правильно специалист говорит о том, что это крайне опасная с точки зрения последствий для заболеваемости сопутствующая болезнь", - сказал Артур Парфенчиков.

Глава региона привел пример о необходимости носить защитную маску в случае бронхиальной астмы, поскольку страдающие подобными болезнями люди входят в группу риска в период пандемии.

По данным на восьмое октября в Карелии насчитывалось 4464 человека, инфицированных коронавирусом. Число умерших с COVID-19 достигало сорока человек. Выздоровели 3639 человек.