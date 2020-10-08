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Глава Карелии рассказал, как сделал замечание человеку без медицинской маски

Новости. Общество
08:20, 09 Октября 2020
фото: Прямая линия главы Карелии / ВК / скриншот
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Артур Парфенчиков высказал претензию мужчине без медицинской маски, которого встретил в очереди к кассе.

В ходе прямой линии в соцсети Парфенчиков рассказал, как высказал замечание человеку, не желающему носить маску в магазине.

"Я вспоминаю нашу встречу в одном магазине, когда мужчина без маски подходит к оплате. Я ему делаю замечание. Его супруга говорит: "Что вы к нему пристали? У него бронхиальная астма. Ему трудно дышать через маску". Я говорю: слушайте, ну вы не понимаете.. Мужа зачем вы повели в магазин, если он страдает бронхиальной астмой, и он сегодня находится среди людей? Нужно какую-то разумность-то проявлять. Если у тебя бронхиальная астма, ты должен две маски надевать, по большому счету! Потому что правильно специалист говорит о том, что это крайне опасная с точки зрения последствий для заболеваемости сопутствующая болезнь", - сказал Артур Парфенчиков.

Глава региона привел пример о необходимости носить защитную маску в случае бронхиальной астмы, поскольку страдающие подобными болезнями люди входят в группу риска в период пандемии.

По данным на восьмое октября в Карелии насчитывалось  4464 человека, инфицированных коронавирусом. Число умерших с COVID-19 достигало сорока человек. Выздоровели 3639 человек.

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Комментарии

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Avrora
2020-10-09 09:07:33
Как сказать чтобы нас услышали они хотим сидеть домы не хотим носить маски!в В сложной ситуации мы" пошли навстречу" дали время. За это время можно было построить больнице, привлечь врачей и так далее
Off
2020-10-09 08:59:52
Ему можно . Он "правильно " проголосовал .
Leopol'd
2020-10-09 08:55:20
Так маска защищает окружающих от больного. Зачем больному астмой (не передающейся воздушно-капельным) носить "две маски"?! Себя он при этом не защитит.
насмешница
2020-10-09 09:23:30
Leopol'd,
нет, маска защищает человека от окружающих.
Денис Проценко настоятельно рекомендует носить маски, соблюдать дистанцию,не пользоваться по возможности общественным транспортом, сделать прививку от гриппа, беречь пожилых родственников.
Ваш комментарий это безответственное заявление.
Клим
2020-10-09 08:37:02
И зачем приставать к приличным людям ? Другой работы что ли нет .
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