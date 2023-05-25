Глава Карелии рассказал, когда достроят мост на трассе под Петрозаводском (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков о ходе строительства моста через реку Чална.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о строительстве в поселке Чална недалеко от Петрозаводска моста через одноименную реку. По словам руководителя региона, сделан самый трудоемкий этап — устройство опор и монтаж пролетных балок.

«Сейчас подрядчик „ПСК-Строитель“ укрепляет несущие конструкции, готовит основу для мостового полотна и фундамент для шумозащитных экранов. Новый мост на 21-м км дороги „Петрозаводск-Суоярви“ станет шире и длиннее. Его грузоподъёмность и пропускная способность увеличатся в разы, — сказал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. — Реконструкцию начали прошлой осенью по региональной госпрограмме „Развитие транспортной системы“. Для движения машин построили временную переправу. Завершить работы подрядчик обещает в этом году. Это важный этап нашей большой работы по масштабному ремонту дороги Петрозаводск — Суоярви, которую мы начали несколько лет назад».

Ранее подрядчик рассказал о сроках завершения ремонта участка на трассе «Петрозаводск — Суоярви».