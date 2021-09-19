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Глава Карелии рассказал о 100 млн рублей, подаренных Москвой

Новости. Общество
09:14, 21 Сентября 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Из российской столицы в Карелию были направлены 100 млн рублей на развитие образования, рассказал Артур Парфенчиков.

Правительство Москвы выделило Карелии деньги на развитие образования. Эти средства пошли на ремонт четырех школ в Сегеже. Об этом сообщил Артур Парфенчиков в соцсети. 

«В Сегеже не только приводим в порядок дороги и благоустраиваем центр города, но и ремонтируем школы. В этом нам серьезно помогло правительство Москвы, предоставив нынешним летом 100 млн рублей на развитие образования», — рассказал Парфенчиков.

Глава республики пояснил, что в настоящее время основные работы практически завершены.

«Конечно, невозможно в одночасье преобразить все школы, учитывая, что капремонтов в них не было много лет. Будем продолжать эту работу», — заключил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков хочет через прокуратуру наказать бывшие власти райцентра Карелии за аварийное жилье.

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