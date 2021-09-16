Парфенчиков хочет через прокуратуру наказать бывшие власти райцентра Карелии за аварийное жилье

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал преступлением бездействие бывшей администрации Сегежи, из-за которого сотни жилых домов не были признаны аварийными, и намерен попросить прокуратуру дать этому правовую оценку.

Такое заявление губернатор сделал на совещании по вопросам социально-экономического развития Сегежского района.

«Город весь в барках. Я помню предыдущего руководителя (местного самоуправления — прим. ред.). Это безумие какое-то. Ему говоришь, и такое ощущение, что он не понимает, о чем речь. Мое мнение — это преступление перед народом… Я поговорю с прокуратурой, чтобы они еще раз дали оценку этой ситуации. Это халатность, которая повлекла нарушение прав тысяч граждан», — сказал Парфенчиков.

По словам губернатора, подавляющее большинство аварийных домов в Сегеже получило такой статус только после 1 января 2017 года, поэтому их будут расселять в ходе третьего этапа федеральной программы по переселению, который начнется в 2024 году. Но власти Карелии намерены обратиться к правительству России с просьбой частично профинансировать расселение жилья в Сегеже до начала третьего этапа.