Глава Карелии рассказал о планах нового застройщика получить госзаказы в республике

Вологодская компания "СтройГрупп", выигравшая конкурс на строительство школы в Кеми, планирует получить госзаказы на возведение социальных объектов и жилья в Карелии.

Об этом написал глава республики Артур Парфенчиков на своей странице Вконтакте.

"Компания намерена и дальше участвовать в конкурсах и аукционах, чтобы получить право строительства социальных объектов и жилых домов на севере Карелии. И уже заявила о планах привезти в мае следующего года в Карелию асфальто-бетонный завод", - написал губернатор. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".