Глава Карелии рассказал о погибшем на спецоперации уроженце республики

Артур Парфенчиков назвал имя еще одного жителя Суоярвского района, погибшего в ходе СВО.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о гибели на спецоперации рядового из Карелии.

«Юрий Гильмулин. Рядовой. Был сапером инженерно-саперного батальона. Погиб, исполняя свой воинский долг в ходе спецоперации. Искренне соболезную родным и близким. Мы все скорбим вместе с вами», — написал губернатор на своей странице в соцсети.

По словам Артура Парфенчикова, прощание с погибшим состоится в Суоярви 12 декабря.